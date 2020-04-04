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Леся Нікітюк показала "відвертий флірт" з Джаредом Лето і образила Притулу

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 09:47
Леся Нікітюк показала "відвертий флірт" з Джаредом Лето і образила Притулу
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча удостоїлася компліментів від свого колеги в прямому ефірі

Леся Нікітюк не може натішитися – ведуча двічі спілкувалася в прямому ефірі зі своїм кумиром Джаредом Лето та не залишає надії знову зустрітися з ним, адже не приховує симпатію й інтерес до музиканта і актора. На сторінці в Instagram Леді Ле показала кумедне відео, на якому відверто фліртує з Джаредом Лето, а він їй "відповідає".

Теледіва вдалася до монтажу та озвучення, щоб ролик вийшов смішним і веселим. Так, Леся вкрадливо запитала у музиканта. "Джаред, як ти там?Що ти зараз робиш? Ти один?" - поцікавилася кокетлива Леді Ле. "Один" - українською "відповів" їй кумир.

"Хочете продовження? Ставте в коментах "сердечка", - підписала відео Леся і зібрала "урожай" смайлів, а також компліментів на свою адресу.

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  • Непередбачувана, так тримати!
  • Ти вогонь!
  • Леся, Леся, кадруєш принца
  • Леся! Ви ульот!
  • Ну,просто...клас! Змусила посміхнутися
  • Ти класна
  • Клас, просто вогонь

Скріншот коментарів

Пізніше Леся вийшла у прямий ефір і подзвонила по відеозв'язку Сергію Притулі. Шоумен тут же відповів і заявив, що образився на колегу.

"Привіт, красуня! Ти порося, якщо чесно. Коли з тобою на зв'язок вийшов якийсь Джаред, якийсь Лето, ти пищала так, ніби тобі відразу прийшло 10 млн підписників в Instagram. А як я - так ти: "Боже, хто це?" Ти така гарненька, світло приглушила", - звернувся до Лесі Сергій.

Леся Нікітюк показала &quot;відвертий флірт&quot; з Джаредом Лето і образила Притулу

Леся Нікітюк Сергій Притула (instagram.com/lesia_nikituk)

Леді Ле вирішила поділитися з колегою і другом давньою історією, пов'язаною з Джаредом Лето, після якої вона мріяла знову зустрітися з музикантом.

"Багато років тому була в Єллоустонському парку, я там жила в готелі з Джаредом Лето. І щоранку я в 5 ранку виходила, стояла охорона, а він плавав у басейні. І з тих пір мене все підколювали, і тут ми, накінець, зустрілися на карантині!" - підсумувала ведуча.

Раніше Леся Нікітюк показала спокусливий постільний фотосет в топі і облягаючих шортах.

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Новини України Сергій ПритулаЛеся Нікітюк
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