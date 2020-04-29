У легінсах з портретом чоловіка: 50-річна Кетрін Зета-Джонс похвалилася спортивною фігурою в оригінальному вбранні

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка здивувала мережу

Кетрін Зета-Джонс, яка днями показала, як проводить вільний час за співом в домашньому караоке, показала нове улюблене заняття. 50-річна знаменитість опублікувала кумедний ролик, де займається спортом. У короткому відео вона виконує вправи з гантелями, демонструючи точені руки з м'язами, сталевий прес і пружні сідниці. Але це ще не все! Для максимально вау-ефекту Кетрін одягла легінси з незвичайним принтом, який складається з портретом її чоловіка – 75-річного голлівудського актора Майкла Дугласа. «Заняття з маленькою мотивацією», «особа чоловіка на моїх легинсах», «варто спробувати», – свідчать пояснювальні підписи на самому відео.

Зірка в новому відео (відео: instagram.com/catherinezetajones)

«Коли вам потрібен удар ззаду, (гіпотетично) довіряйте своєму MD (це був би мій чоловік, а не лікар). Спасибі чоловікові», – додала вона підпис під роликом в своєму мікроблозі.

«О ні, не може бути, щоб на твоїх штанях був Майкл Дуглас. Ха-ха-ха-ха-ха! Це найкраща річ у світі», – буквально відразу відгукнулися фанати зірки. «Ще як може», – жартує у відповідь Кетрін. Не обійшлося і без того, щоб численні фанати не захопилися струнким тілом Зета-Джонс і її нев'янучою зовнішністю.

Вона виглядає дуже молодою

Я в захваті від цих легінсів

О боже! Я просто закохана в ці шорти

Ти виглядаєш чудово з MD-шортами

Маленька мотивація стала великою

Вау! Це неймовірно мотивує

Прекрасна робота, Кетрін Зета

Коментарі до посту Кетрін (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Пізніше зірка виклала в сторіз пару нових селфі, на яких постала з макіяжем і в незвичайному вбранні. А тажке Кетрін продемонструвала, що їх з Майклом 17-річна Керіс росте не менш спортивної, ніж її знаменита мама. Дівчина виконує стійку на руках, використовуючи для опори стіну. Що ж, зоряне сімейство часу на карантині не втрачає!

Кетрін і Керіс (фото: instagram.com/catherinezetajones)