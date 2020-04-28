ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 17:34
Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом
Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка здивувала талантами

Кетрін Зета-Джонс вкотре здивувала шанувальників. Цього разу зірка готується влаштувати справжнє шоу. Актриса опублікувала відео, в якому сидить на підлозі посеред кімнати, в різнокольорових вогниках. «Ви, можливо, гадаєте, чому я тут сиджу з відблисками на обличчі? Це моя машина для караоке! Скоро буде концерт... Дякую за увагу», – пожартувала знаменита красуня. «Ніч понеділка. Зета в будинку!», – додала вона підпис.

Кетрін обожнює співати (відео: instagram.com/catherinezetajones)

Для свого «концерту» Кетрін вибрала сукню в чорно-червоних відтінках з мереживом. Доповнили образ сережки-кільця, а також макіяж з темними тінями і блиском на губах. Волосся вона зібрала в хвіст. Виглядає зірка, як завжди – молодою і енергійною. Шанувальники поспішили скотре захопитися вічно молодим видом голлівудського секс-символа.

  • Ти, здається, ніколи не постарієш
  • Обурливо красива! Як і раніше абсолютно «гаряча»
  • Прекрасна
  • Твої очі такі гарні
  • Дуже красива
  • Я так мрію побачити тебе в новому фільмі знову, Кетрін
  • Це просто фантастика! Я люблю це
  • Красива

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/catherinezetajones)

Також днями Кетрін опублікувала чергове селфі зі своєї спальні. Цього разу зірка зробила досить яскравий макіяж: бездоганний тон, бронзово-коричневі smoky, бежевого відтінку помада... З першого погляду здається, що знімок вона знайшла в особистому архіві з молодості. Тим не менш, фото було зроблено зовсім недавно і просто підкорило мережу.

Обурливо красива: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережа молодим зовнішнім виглядом

Нагадаємо, нещодавно зірка і її знаменитий чоловік – голлівудський актор Майкл Дуглас – відзначили 17-річчя своєї єдиної дочки Керіс. Юна красуня росте не менш чарівною, ніж її знаменита мама. Дівчина вже пробувала себе в якості моделі – разом з Кетрін вона знімалася в рекламній кампанії Fendi. А також брала участь у фотосесіях для різних глянцевих журналів.

Взяти на замітку: 44-річна Міла Йовович розкрила секрет бездоганної шкіри Втекли до моря в Одесу: Олена Кравець показала свою велику родину
Новини України актриса
Styler
On Top