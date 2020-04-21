У ліжку без макіяжу: 50-річна Кетрін Зета-Джонс захопила мережу красою і молодістю (відео)

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса підкорила мережу

Кетрін Зета-Джонс – одна з найкрасивіших жінок планети – у свої 50 років все так само прекрасна. Про це говорять і численні пости в мережі популярної актриси. Кілька годин тому вона поділилася новим цікавим роликом, який в черговий раз показав, як відмінно виглядає Кетрін. Так, вона опублікувала ролик, головні персонажі якого – вона сама, а також її пес. Зірка лежить у ліжку, а домашній улюбленець злизує з її обличчя масло. «Коли твоє масло для особи дійсно гарней! А між тим, я просто хотіла подивитися телевізор. Як говорить Наполеон: «Не сьогодні, Жозефіна», – супроводила зірка коротке відео кумедним підписом.

Кетрін підкорила мережу красою і молодістю (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Але, зрозуміло, настільки милий пост зацікавив шанувальників ще й тим, що у відео Кетрін постала абсолютно без макіяжу. При цьому її шкіра виглядає гладкою, пружною і свіжою. Зета-Джонс заливисто сміється і, здається, просто сяє красою і радістю. Насилу віриться, що у вересні цього року їй виповниться 51 рік.

До речі, днями в сім'ї Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа відбулося грандіозне свято. Їх єдиній дочці Керіс виповнилося 17 років. На честь такої події актриса опублікувала цілий міні-фільм про дівчину, яка складається з нарізки різноманітних кадрів. Тут є зйомки з відпочинку, професійні знімки (дівчинка знімалася для реклами Fendi і для глянцю), а також миті зі звичайного життя.

Майкл Дуглас і Керіс (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

«Керіс!!! Сьогодні 17. Яку радість ці роки принесли мені. Ти ніколи не перестаєш мене дивувати, і моя любов до тебе безмежна», – написала щаслива мама. Батько в свою чергу додав колаж, на якому вони з Керіс позують разом. На знімках від самих ранніх дитячих фото до дорослих батько і дочка виглядають неймовірно щасливими. «Вітаю з 17-м Днем народження! Ти мене надихаєш. Я так пишаюся тобою і так сильно тебе люблю! Тато», – написав 75-річний голлівудський актор.