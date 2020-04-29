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В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 18:32
В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда удивила сеть

Кэтрин Зета-Джонс, которая на днях показала, как проводит свободное время за пением в домашнем караоке, показала новое любимое занятие. 50-летняя знаменитость опубликовала забавный ролик, где занимается спортом. В коротком видео она делает упражнения с гантелями, демонстрируя точеные руки с мускулами, стальной пресс и упругие ягодицы. Но это еще не все! Для максимально вау-эффекта Кэтрин надела легинсы с необычным принтом, который состоит из портретом ее супруга – 75-летнего голливудского актера Майкла Дугласа. «Занятия с маленькой мотивацией», «лицо мужа на моих легинсах», «стоит попробовать», – гласят поясняющие подписи на самом видео.

Звезда в новом видео (видео: instagram.com/catherinezetajones)

«Когда вам нужен удар сзади, (гипотетически) доверяйте своему MD (это был бы мой муж, а не врач). Спасибо муженьку», – добавила она подпись под роликом в своем микроблоге.

«О нет, не может быть, чтобы на твоих легинсах был Майкл Дуглас. Ха-ха-ха-ха-ха! Это лучшая вещь в мире», – буквально сразу отозвались фанаты звезды. «Еще как может», – шутит в ответ Кэтрин. Не обошлось и без того, чтобы многочисленные фанаты не восхитились стройным телом Зета-Джонс и ее неувядающей внешностью.

  • Она выглядит очень молодой
  • Я в восторге от этих легинсов
  • О боже! Я просто влюблена в эти шорты
  • Ты выглядишь восхитительно с MD-шортами
  • Маленькая мотивация стала большой
  • Вау! Это невероятно мотивирует
  • Прекрасная работа, Кэтрин Зета

В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде

В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном нарядеВ легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном нарядеВ легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде

В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде

В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде

Комментарии к посту Кэтрин (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Позже звезда выложила в сториз пару новых селфи, на которых предстала с макияжем и в необычном наряде. А тажке Кэтрин продемонстрировала, что их с Майклом 17-летняя дочь Кэрис растет не менее спортивной, чем ее знаменитая мама. Девушка выполняет стойку на руках, используя для опоры стену. Что ж, звездное семейство времени на карантине не теряет!

В легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном нарядеВ легинсах с портретом мужа: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась спортивной фигурой в оригинальном наряде

Кэтрин и Кэрис (фото: instagram.com/catherinezetajones)

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