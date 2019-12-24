В Африку гуляти: Кетрін Зета-Джонс з чоловіком і дітьми влаштували "спекотні" різдвяні канікули

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Актриса з чоловіком вирушила в Африку

Кетрін Зета-Джонс разом з чоловіком – голлівудським актором Майклом Дугласом – та дітьми вирішили влаштувати різдвяні канікули не на якомусь засніженому курорті, а в спекотній Африці. Про це своїм фанатам зірка повідомила на власній сторінці в Instagram, виклавши масу фото і відео з подорожі.

Вся сім'я поїхала в Африку (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

В подорожі вся родина: 50-річна Кетрін Зета-Джонс, 75-річний Майкл Дуглас, а також їх діти: 19-річний Ділан і 16-річна Керіс вже встигли побувати в ПАР і Ботсвані, а нині добралися до Зімбабве відвідати безліч визначних пам'яток, вирушити на сафарі, а також зробити масу спільних знімків зворушливих. "Вітання з Зімбабве – спостерігаємо за балетом, купання слонів. Краса в природі живить душу", – написала актриса під фото, де постала вся сім'я.

Кетрін і Майкл (відео: instagram.com/catherinezetajones)

Кетрін наділу для прогулянки білі вузькі брюки, вільного рожеву крою сорочку. Образ завершили сережки-кільця і гладка укладка. Майкл був одягнений у сорочку з тропічним принтом, рожеві шорти, а також прихопив з собою солом'яний капелюх. Керіс, яка вже робить перші кроки у світі моди, ставши обличчям нової серії сумок від Fendi, а також часто знімається для глянцевих журналів, вибрала стильний образ. Його склали штани болотного відтінку з накладними кишенями в стилі сафарі і топ з яскравим принтом, а завершили його підвіска. Ділан також вважав за краще класику сафарі: біла сорочка, шорти до колін з ременем, капелюх і темні сонцезахисні окуляри. Всі члени сім'ї виглядає щасливими і неймовірно стильними!

Відпустка сім'я проводить весело (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Пізніше Кетрін виклала мальовничий ролик, де вони з Майклом йдуть по дерев'яному мосту, підписавши його також забавно: "Подружня пара в кущах. Сьогодні в Африці". Майкл також не залишився в стороні від соцмереж. Він постить не менше фото: природи, тварин, всієї сім'ї і власних селфи.