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"Леді на мільйон": прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.07.2019 - 13:03
"Леді на мільйон": прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка залишила до знімка оригінальний підпис

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, намагається не сумувати і не виносити свої переживання на публіку. Співачка продовжує активно відвідувати світські заходи і ділитися новими фото у мережі. Нещодавно вона розбурхала мережу спільним кадром з героєм шоу Холостяк 9 Микитою Добриніним - багато хто тут же приписали їм роман, хоча чоловік знаходиться у відносинах з переможницею проекту Дашею Квітковою.

Слава ж опублікувала нове фото в розкішному вбранні і не забула пожартувати на тему багатої фантазії людей.

Артистка відображена в блискучій облягаючій сукні в підлогу насиченого смарагдового відтінку з мереживними вставками на грудях і рукавах. Ефектний наряд вигідно підкреслив спокусливі вигини тіла Камінської.

&quot;Леді на мільйон&quot;: прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Після гучних заголовків до моїх фото, я вже боюся викладати фото з тваринами ( наприклад), а то мало що))) виявиться що у мене і з ними роман", - іронічно прокоментувала співачка.

Підписники оцінили чуство гумору і вбрання Слави і засипали її захопленими компліментами.

  • Плаття просто шалене
  • Неймовірна красуня
  • Красуня! Будь щаслива
  • Слава,ти як завжди сексі вумен. Нехай говорять
  • Шикарна
  • Гюрем
  • Шикарне плаття
  • Супер красива
  • Леді на мільйон
  • Красуня.... Леді....Просто ШИКАРНА дівчина! Розумниця! Залишайся завжди такою яскравою, квітучою і життєрадісною!
  • Смарагд в золотій оправі
  • Немає слів, чудово виглядаєте

&quot;Леді на мільйон&quot;: прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.

Нещодавно стало відомо, чому Слава Камінська з НеАнгелів розлучилася з чоловіком. Як виявилося, шлюб не витримав випробування дітьми та побутовими проблемами. Про це стало відомо з рішення суду про розірвання союзу Едгара і Слави Камінських. Зазначимо, що ініціатором розлучення виступив сам Едгар.

Зазначимо, що ще Слава Камінська останнім часом буквально засипала Instagram фотографіями сина Леонарда і дочки Лаури, яким вона присвячує багато часу.

Сімейне життя не склалося: чому Слава з НеАнгелів розлучилася з чоловіком "Красива пара": Слава з НеАнгелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком
Новини України образНеАнгелыСлава Камінська
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