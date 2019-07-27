"Леді на мільйон": прекрасна Слава з НеАнгелів захопила образом в блискучому платті

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка залишила до знімка оригінальний підпис

Слава Камінська з групи НеАнгели, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським, намагається не сумувати і не виносити свої переживання на публіку. Співачка продовжує активно відвідувати світські заходи і ділитися новими фото у мережі. Нещодавно вона розбурхала мережу спільним кадром з героєм шоу Холостяк 9 Микитою Добриніним - багато хто тут же приписали їм роман, хоча чоловік знаходиться у відносинах з переможницею проекту Дашею Квітковою.

Слава ж опублікувала нове фото в розкішному вбранні і не забула пожартувати на тему багатої фантазії людей.

Артистка відображена в блискучій облягаючій сукні в підлогу насиченого смарагдового відтінку з мереживними вставками на грудях і рукавах. Ефектний наряд вигідно підкреслив спокусливі вигини тіла Камінської.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Після гучних заголовків до моїх фото, я вже боюся викладати фото з тваринами ( наприклад), а то мало що))) виявиться що у мене і з ними роман", - іронічно прокоментувала співачка.

Підписники оцінили чуство гумору і вбрання Слави і засипали її захопленими компліментами.

Плаття просто шалене

Неймовірна красуня

Красуня! Будь щаслива

Слава,ти як завжди сексі вумен. Нехай говорять

Шикарна

Гюрем

Шикарне плаття

Супер красива

Леді на мільйон

Красуня.... Леді....Просто ШИКАРНА дівчина! Розумниця! Залишайся завжди такою яскравою, квітучою і життєрадісною!

Смарагд в золотій оправі

Немає слів, чудово виглядаєте

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що Слава з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.

Нещодавно стало відомо, чому Слава Камінська з НеАнгелів розлучилася з чоловіком. Як виявилося, шлюб не витримав випробування дітьми та побутовими проблемами. Про це стало відомо з рішення суду про розірвання союзу Едгара і Слави Камінських. Зазначимо, що ініціатором розлучення виступив сам Едгар.

Зазначимо, що ще Слава Камінська останнім часом буквально засипала Instagram фотографіями сина Леонарда і дочки Лаури, яким вона присвячує багато часу.