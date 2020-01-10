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Долоню синя: Влад Яма з небезпечною травмою все одно пішов у спортзал

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2020 - 16:17
Долоню синя: Влад Яма з небезпечною травмою все одно пішов у спортзал
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф вирішив не пропускати тренування, незважаючи на проблему з рукою

Влад Яма відсвяткував Різдво в колі сім'ї. Він зібрав за великим столом рідних і близьких. Новий рік шоумен зустрів вдома в компанії дружини Ліліани і сина Леона. До речі, хлопчик невимовно зрадів подарунку, який йому приготували батьки, а Влад не упустив можливості зафіксувати цей щирий момент на відео. Хоч зимові канікули і тривають,а більшість українських зірок полетіли в теплі краї, Влад вирішив залишитися в Україні і відправився в Яремче. Він щедро ділиться фото і видеозвітами з засніженого курорту. Крім того, в InstaStories хореограф показав отриману травму, яка не перешкодила йому піти до спортзалу.

Також суддя Танців з зірками опублікував веселе відео, на якому під оригінальний музичний супровід спускається з гірки на лижах. Правда, вже на наступний день Влад проміняв гірськолижний спуск тренажерний зал.

"На лижі сьогодні не поїхав, але кажуть, що десь тут є фітнес-клуб", - заявив він на камеру і відправився місцевий спортзал. Дорога виявилася слизькою. "Хоч йти 200 метрів, але стрес. Вже два рази мало не навернувся", - поскаржився Влад.

Крім того, Яма опублікував відео, на якому показав слід від ножа на долоні, а також синець від травми м'яких тканин.

"Проштрикнув собі долоню ножем після Нового року. Досі синя. Будемо закривати", - прокоментував кадри хореограф, заклеюючи рану. Це не завадило йому провести ефективне тренування з вагою і продуктивно попрацювати в залі.

Влад Яма показав кадри з спортзалу (фото: instagram.com/vladyama_official)

Раніше Влад Яма похвалився спортивною формою і показав кадри з фітнес-клубу, зняті під час інтенсивного тренування.

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