Ладонь синяя: Влад Яма с опасной травмой все равно пошел в спортзал

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф решил не пропускать тренировку, невзирая на проблему с рукой

Влад Яма отметил Рождество в кругу семьи. Он собрал за большим столом родных и близких. Новый год шоумен встретил дома в компании жены Лилианы и сына Леона. Кстати, мальчик несказанно обрадовался подарку, который ему приготовили родители, а Влад не упустил возможности запечатлеть этот искренний момент на видео. Хоть зимние каникулы и продолжаются, и большинство украинских звезд предпочли улететь в теплые края, Влад решил остаться в Украине и отправился в Яремче. Он щедро делится фото и видеоотчетами с заснеженного курорта. Кроме того, в InstaStories хореограф показал полученную травму, которая не помешала ему пойти в спортзал.

Также судья Танцев со звездами опубликовал забавное видео, на котором под оригинальное музыкальное сопровождение спускается с горки на лыжах. Правда, уже на следующий день Влад предпочел горнолыжному спуску тренажерный зал.

"На лыжи сегодня не поехал, но говорят, что где-то здесь есть фитнесс-клуб", - заявил он на камеру и отправился местный спортзал. Дорога оказалась скользкой. "Хоть идти 200 метров, но стресс. Уже два раза чуть не навернулся", - пожаловался Влад.

Кроме того, Яма опубликовал видео, на котором показал след от ножа на ладони, а также синяк от травмы мягких тканей.

"Проткнул себе ладонь ножом после Нового года. До сих пор синяя. Будем закрывать", - прокомментировал кадры хореограф, заклеивая рану. Это не помешало ему провести эффективную тренировку с весом и продуктивно поработать в зале.

Влад Яма показал кадры из спортзала (фото: instagram.com/vladyama_official)

Ранее Влад Яма похвастался спортивной формой и показал кадры из фитнес-клуба, снятые во время интенсивной тренировки.