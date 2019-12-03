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"Рівень сексуальності зашкалює": Влад Яма підірвав мережу архівним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 09:47
"Рівень сексуальності зашкалює": Влад Яма підірвав мережу архівним фото
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореграф поділився своїм студентським знімком

Відомий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма свого часу став відомий саме завдяки цьому проекту. Тоді, танцюючи в парі з Наталією Могилевською, він вже обзавівся звичним всім іміджем - а саме, поголеною головою. Однак Влад виглядав так не завжди - що і довів архівний знімок, опублікований танцівником в Instagram.

Яма вирішив поділитися фото часів свого студентства та проживання в гуртожитку. У кадрі він позує біля обшарпаної стіни в джинсах-кльош і чорному светрі з білим комірцем, але більше всього вражає його зачіска - на голові у майбутньої зірки ще красується досить пишна шевелюра! Знімок зроблений 16 років тому.

"Будьте обережні - рівень сексуальності зашкалює!... Рік 2003... А ви коли-небудь жили в гуртожитку?..." - прокоментував хореограф.

&quot;Рівень сексуальності зашкалює&quot;: Влад Яма підірвав мережу архівним фото

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Фото викликало справжній фурор в мережі і швидко набрало понад 10 тисяч лайків і сотні коментарів.

  • Вбив. Сьоме небо
  • Це такі джинси що або )
  • Про зачіска
  • А яка стійка, а волосся
  • Здалось, що це ваш батько. теперішній стиль вам пасує набагато краще
  • Красень
  • Зачіска вогонь. зараз краще
  • Я б ніколи не впізнала б вас
  • Леопольд))
  • Такий прикольний з волоссям. На жаль чи на радість не доводилося жити в общяге!
  • Та ти шо)))) Мачо)))
  • Інший
  • Ого. Прям Не впізнати. Клас
  • точно зашкалює

&quot;Рівень сексуальності зашкалює&quot;: Влад Яма підірвав мережу архівним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма розповів про перше побачення і ефектні залицяння за майбутньою дружиною Ліліаною.

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