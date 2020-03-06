ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Куди діваються турбота і любов? Слава Камінська підтримала екс-дружину Серьоги в боротьбі за дітей

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 10:27
Куди діваються турбота і любов? Слава Камінська підтримала екс-дружину Серьоги в боротьбі за дітей
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка поскаржилася на те, як чоловіки міняються після розлучення

Учасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська, яка сама в минулому році пережила хворобливе розлучення з чоловіком і батьком її двох дітей Едгаром, висловилася про скандальну ситуацію, що виникла навколо репера Серьоги і його колишньої дружини Поліни Ололо. Нагадаємо, що дівчина заявила, що музикант відібрав у неї синів і відвіз їх в окупований Крим, при цьому перешкоджає їх спілкуванню з матір'ю, а до дітей нібито погано відноситься.

Слава відверто зазначила у своєму Instagram, що не розуміє, чому так змінюється поведінка чоловіків під час або після розлучення. Вона супроводила публікацію архівним фото, на якому вона зображена на ліжку з маленьким сином і новонародженою донькою.

"Чому чоловік, у якого ми закохуємося, і цей же чоловік після розлучення – це різні люди? Куди дівається весь трепет, турбота, любов? Повага до жінки, яку з дитинства прищеплюють батьки? Гортаю стрічку і здається, що чоловіків, які гідно закінчують відносини, залишилися одиниці. Моральне насильство, постійний тиск, погрози, розділ майна, викрадення дітей. Що вами рухає? Навіщо? І, головне, ЗА ЩО??? Хіба жінка, яка 9 місяців береже в собі нове життя, а потім повністю розчиняється в материнстві на багато років заслуговує подібного ставлення?" - дивується Камінська.

Куди діваються турбота і любов? Слава Камінська підтримала екс-дружину Серьоги в боротьбі за дітей

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Вона закликала чоловіків думати про дітей, на яких це все дуже сильно позначається.

"Весь стрес, який мама проживає в процесі розлучення, рано чи пізно відчують і перенесуть на себе діти. Чоловіки, будьте мудрішими. Вмійте відпускати і думайте в першу чергу про дітей, а не про власне его! @polina_lola ,дуже хочеться , щоб Ваша ситуація швидше вирішилась", - написала артистка.

У коментарях користувачі мережі погоджуються зі Славою і висловлюють підтримку Поліні.

  • Дякую,що ви пишіть про це!!!це днище-розлучати дітей з мамою!
  • Я теж в шоці від Серьоги. Як йдеться сивина в бороду, біс в ребро. Йому голову лікувати треба
  • Згодна (забрати у мами дітей це просто звірство якесь (
  • Так, на жаль, якщо мама і тато складаються в поганих стосунках, ні домовленостей, згуртованості, то це 100% будуть травми у дорослому житті у дітей.
  • Мудрі слова, до глибини душі
  • Виховання! Цінності і любов які не були закладені у дитинстві і т. д.
  • Таке ніжне фото.....А про чоловіків, сгласна на всі 100%, напевно, просто відпускати не вміють...ще є почуття до жінки і намагаються, як то втримати...
  • Боже ось прямо в ціль і додати нічого!!!!!! Така болюча тема
  • Вірно підмічено

Куди діваються турбота і любов? Слава Камінська підтримала екс-дружину Серьоги в боротьбі за дітей

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою - вони знялися у спільній фотосесії для журналу.

Моя головна підтримка: Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою Дітей відвезли в Крим: колишня дружина Серьоги зробила різку заяву
Новини України СерегаСлава Камінська
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся