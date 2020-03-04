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Моя головна підтримка: Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 10:31
Моя головна підтримка: Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася, що зараз вони з мамою стали дуже близькі

Слава Камінська з НеАнгелів днями повернулася з Іспанії, де весело і насичено провела час - погуляла по мальовничим містам, насолодилася делікатесами місцевої кухні, а також відірвалася на концерті мегазірок 90-х, групи "Іванушки International". Встигла зірка і насолодитися теплою погодою і трохи позасмагати, заодно похвалившись витонченою фігурою в купальнику. Зараз артистка вже повернулася до роботи і зачарувала шанувальників новими фото, на яких показала свою красуню маму.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала ніжний кадр з фотосесії з коханою мамою Тамарою Кузнєцовою, а також показала знімок сторінки журналу зі своїм інтерв'ю. Співачка розповіла, що дала докладне інтерв'ю виданню Viva, де також вийшла їх атмосферна фотозйомка з мамою.

За словами Камінської, її мама - головна її підтримка.

Моя головна підтримка: Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою

Фото: Слава Камінська з мамою (instagram.com/babaslavka)

"Коли жінка приймає рішення народити дитину, вона бере на себе відповідальність за все: своє здоров'я, кар'єру, фінансове благополуччя, виховання, щасливе майбутнє своїх діток... ну і далі за списком))) Так сталося з моєю мамою, яка поодинці, закотивши рукави, ставила на ноги двох дочок. І таки поставила! Зараз мама — моя головна підтримка 24/7. Ми ще ніколи не були настільки близькі і відкриті один до одного. У новому номері @viva_ukraine_magazine – мої теплі спогади про дитинство, ніжні фото з мамою і багато-багато любові", - поділилася Камінська.

Моя головна підтримка: Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою

Фото: Слава Камінська з мамою (instagram.com/babaslavka)

Телеведуча Леся Нікітюк тут же зазначила, що мама Слави дуже красива.

Користувачі мережі з нею погодилися і залишили співачці і її мамі багато теплих відгуків, відзначаючи, що дочка артистки Лаура дуже схожа на бабусю.

  • Яка гарна жінка!!! Дай Вам Бог
  • Люблю
  • Приголомшлива мама, і ви зрозуміло в кого така впевнена
  • Слава, у Вас є сестра?
  • Пощастило Вам з Мамою. Щастя вам
  • Яка порода
  • Лаура, копія бабусі
  • Ангела Хоронителя вашій родині!
  • Які ви гарні, як 2 сестрички
  • Гарні які!!
  • Які красиві і привабливі
  • Лаура бабушкіна копія
  • Краса

Моя головна підтримка: Слава Камінська зворушила ніжними фото з красунею мамою

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда" і зізналася, що це було не так вже й легко для неї.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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