ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Куда деваются забота и любовь? Слава Каминская поддержала экс-жену Сереги в борьбе за детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 10:27
Куда деваются забота и любовь? Слава Каминская поддержала экс-жену Сереги в борьбе за детей
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица пожаловалась на то, как мужчины меняются после развода

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сама в прошлом году пережила болезненный развод с мужем и отцом ее двоих детей Эдгаром, высказалась о скандальной ситуации, что возникла вокруг рэпера Сереги и его бывшей жены Полины Ололо. Напомним, что девушка заявила, что музыкант отобрал у нее сыновей и увез их в оккупированный Крым, при этом препятствует их общению с матерью, а к детям якобы плохо относится.

Слава откровенно отметила в своем Instagram, что не понимает, почему так меняется поведение мужчин во время или же после развода. Она сопроводила публикацию архивным фото, на котором она запечатлена на кровати с маленьким сыном и новорожденной дочерью.

"Почему мужчина, в которого мы влюбляемся, и этот же мужчина после расставания – это разные люди? Куда девается весь трепет, забота, любовь? Уважение к женщине, которое с детства прививают родители? Листаю ленту и кажется, что мужчин, которые достойно заканчивают отношения, остались единицы. Моральное насилие, постоянное давление, угрозы, раздел имущества, похищение детей. Что вами движет? Зачем? И, главное, ЗА ЧТО??? Разве женщина, которая 9 месяцев бережет в себе новую жизнь, а потом полностью растворяется в материнстве на многие годы заслуживает подобного отношения?" - недоумевает Каминская.

Куда деваются забота и любовь? Слава Каминская поддержала экс-жену Сереги в борьбе за детей

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Она призвала мужчин думать о детях, на которых это все очень сильно сказывается.

"Весь стресс, который мама проживает в процессе развода, рано или поздно почувствуют и перенесут на себя дети. Мужчины, будьте мудрее. Умейте отпускать и думайте, в первую очередь, о детях, а не о собственном эго! @polina_lola ,очень хочется , чтобы Ваша ситуация скорее разрешилась", - написала артистка.

В комментариях пользователи сети соглашаются со Славой и выражают поддержку Полине.

  • Спасибо,что вы пишите об этом!!!это днище-разлучать детей с мамой!
  • Я тоже в шоке от Сереги. Как говорится седина в бороду, бес в ребро. Ему голову лечить надо
  • Согласна (забрать у мамы детей это просто зверство какое-то (
  • Да, к сожалению если мама и папа состоят в плохих отношениях, нет договоренностей, сплоченности, то это 100% будут травмы во взрослой жизни у детей.
  • Мудрые слова, до глубины души
  • Воспитание! Ценности и любовь которые не были заложены в детстве и т.д.
  • Такое нежное фото.....А про мужчин, сгласна на все 100%, наверное, просто отпускать не умеют...еще есть чувства к женщине и пытаются, как то удержать...
  • Боже вот прям в цель и добавить не чего!!!!!! Такая больная тема
  • Верно подмечено

Куда деваются забота и любовь? Слава Каминская поддержала экс-жену Сереги в борьбе за детей

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой - они снялись в совместной фотосессии для журнала.

Моя главная поддержка: Слава Каминская растрогала нежными фото с красоткой мамой Детей увезли в Крым: бывшая жена Сереги сделала резкое заявление
Новости Украины СерегаСлава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь