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"Справжня україночка": Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 13:44
"Справжня україночка": Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик також поділилася емоціями від літньої спеки

Лілія Ребрик ледь не щодня показує багатотисячній армії шанувальників свої яскраві і завжди різні за характером образи. Зазначимо, що Ребрик є ведучою програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". Під час випуском передачі Лілія і приміряє низку стильних нарядів. На цей раз Ребрик захопила стильним виходом в сучасному платті-вишиванці.

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала цілу серію фото, на яких демонструє свій "народний" образ. На Ребрик – білосніжна сукня з широкими рукавами і багатою барвистою вишивкою. Родзинка образу - спідниця-плахта синього кольору з оборками. Зазначимо, що автор цього наряду – українська дизайнер Оксана Полонець.

Свій образ Лілія доповнила закритими туфлями блакитного кольору, а також масивними зеленими сережками. Вийшло ефектно!

"Мені здається, це дуже вишукано. Як вам мій образ?" - уточнює у шанувальників Ребрик.

&quot;Справжня україночка&quot;: Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

&quot;Справжня україночка&quot;: Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

Стильна Лілія Ребрик в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники актриси тут же поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • "Перфекто! Чудово"
  • "Неймовірно гарна, справжня україночка"
  • "Дуже гарний сучасний Iook. Ви дивовижна"
  • "Дуже гарний образ"
  • "Ліля, я кожен раз захоплююся, як ідеально і ефектно на вас всі наряди виглядають"
  • "Вау, дуже, ну дуже красива, чарівна україночка, супер"
  • "Вишиванка - це завжди чудово"
  • "Просто шикарна!
  • "Вишуканий наряд, я б носила такий"
  • "Просто красоточка!"

&quot;Справжня україночка&quot;: Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Також Лілія показала ще одне літнє фото. На ньому телеведуча відпочиває в гамаку і насолоджується коктейлем.

"Два тижні літа, всього два дні високих температур - і вже купа скарг на "пекло на вулиці". Але від мене ви такого не почуєте! Люблю літо за сонечко і спеку, за полуницю і черешню, за холодні коктейлі і лежаки на пляжі", - пише Лілія.

&quot;Справжня україночка&quot;: Лілія Ребрик полонила красою в ефектній сукні-вишиванці

Стильна Лілія Ребрик в сукні-вишиванці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Ребрик заворожила серією стильних образів у Харкові. Акторка показала відразу кілька яскравих луків, запропонувавши вибрати найкращий.

До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.

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