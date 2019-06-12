Королева міста: Лілія Ребрик заворожила серією стильних образів в Харкові

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик показала відразу кілька образів

Лілія Ребрик буквально засипала своїх шанувальників різними фото з Харкова, де у актриси і телеведучої днями пройшли гастролі з виставою "Номер 13". Відзначимо, що разом з Ребрик на одній сцені грають: Олексій Вертинський, Володимир Горянський, Олександр Папуша, Макс Максимюк і чимало іншиз відомих українських театральних акторів.

Мало того, що Ребрик черговий спектакль відіграла, так ще й продемонструвала шанувальникам нові образи – і не один!

Так, на своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала серію фото, на яких позує в різних за характером літніх образах. На одному фото вона у літньому платті соковитого жовтого кольору, декороване воланами і тонким паском. На ще одному фото – в смугастому комбінезоні мерехтливого відтінку з укороченими брюками-кльош. І ще один образ – синє плаття на шлейках, декороване масивними квітковими принтами.

З'ясувалося, що так багато образів Ребрик приміряла не просто так. Телеведуча відвідала виробництво одного з українських брендів одягу.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Актриса навіть запропонувала своїм шанувальникам вибрати найцікавіший свій образ. Але безумовно, багато підписників Лілії відзначили, що їй добре в будь-якому вбранні.

"Красуня в будь-якому стилі одягу"

"Всі хороші! Чесно-чесно"

"Лілечка, Ви завжди прекрасні!"

"Вам личить все! Беріть, не дивлячись"

"Плаття чорне і світлий сарафан..."

"Лілечка, вам все підходить, ви неймовірна жінка"

"Лілечка, вам однозначно дуже йде перший лук. Королева міста!"

"Дякую за прекрасну виставу, отримали неймовірне задоволення!"

"Спасибі Вам, Лілечка, і всьому вашому колективу за бездоганний вечір. Відмінна майстерність, акторська гра, за милозвучність української мови, так перейнялася до душі... Ви ВСІ кльові!"

"Були сьогодні на вашій виставі, величезне спасибі за настрій і позитив у залі, геніальна акторська робота"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, до цього Лілія Ребрик захопила стрункими ніжками в шортах. Телеведуча постала в досить незвичному для себе образі.

До речі, Лілія Ребрик підкорила ефектним спортивним фотосетом. Телеведуча навіть у перервах між зйомками знаходить час на розминку та підтримання себе у відмінній формі.