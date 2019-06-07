Лілія Ребрик поділилася своїми секретами догляду за волоссям

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телевдущая також поділилася планами і мріями

Популярна українська ведуча Лілія Ребрик не просто все встигає (вести ранкове шоу, грати в театрі, приділяти час дочкам і чоловікові, не забуваючи про романтику у стосунках), але і чудово виглядає. Її доглянутий і квітучий зовнішній вигляд – привід для захоплення шанувальників, тому їм завжди цікаво, якими косметичними засобами користується зірка і які б'юті-секрети зберігає. Лілія вирішила влаштувати інтерактив, і в InstaStories відповіла на запитання підписників, поділившись не тільки рекомендаціями по догляду за волоссям, але й своїми планами.

Так, підписники цікавилися, як Лілії вдається підтримувати колір локонів і якими засобами по догляду за ними вона користується, теледіва відповіла: "Маски, масло для волосся, кондиціонер... одним словом все що бачу. І фарбую тільки коріння, довжину не чіпаю!"

Крім того, зірка поділилася з шанувальниками планами на літо і повідомила, що дуже хоче на море.

Фото: Лілія Ребрик відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/liliia.rebrik)

У квітні Лілія з доньками Діаною і Поліною, а також чоловіком, хореографом Андрієм Диким, літала на п'ять днів до Єгипту, де встигла трохи відпочити і насолодитися сонцем і теплом. Тоді вона демонструвала фігуру в купальнику під час пляжних фотосетов, змушуючи серця шанувальників битися частіше.

Фото: Лілія Ребрик відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/liliia.rebrik)

Також Лілія вирішила поділитися зі своїми читачами своїми мріями. На питання про те, яким же є її таке заповітне бажання після поїздки в Париж (знаменитість давно хотіла побачити столицю Франції і провела романтичний вікенд з чоловіком серед місцевих визначних пам'яток), Лілія вирішила не лукавити і тут же відповіла: "Я знову хочу в Париж!"

Фото: Лілія Ребрик відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/liliia.rebrik)

Не обійшли увагою шанувальники і гардероб ведучої. Їм було цікаво, які туфлі є найулюбленішою взуттям Лілії. Вона вирішила відповісти фотокоментарем, показавши яскраві човники.

Фото: Лілія Ребрик відповіла на запитання шанувальників (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила мережу літнм образом в короткій сукні з квітковим принтом.