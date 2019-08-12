Вся в маму! Кім Кардашьян захопила мережу стильним вбранням своєї 6-річної доньки

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Порція модних образів від 6-річної Норт

Кім Кардашьян, яка нещодавно вирушила до Японії з чоловіком і старшими дітьми, вже показувала багато кадрів з поїздки. І стильні вбрання старшої доньки зірки – Норт, не сховалися від поглядів фоловерів. Тепер же сама зірка соцмереж вирішила зробити на них акцент. Кім показала цілу серію кадрів, де дівчинка позує в різному вбранні, що продумала сама.

Норт вже наробила галасу в мережі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя Норзі – справжня фешионіста! Вона йде зі мною в магазини тканин і вибирає те, що їй подобається. Для нашої поїздки в Японію я дозволила їй самій підібрати свій гардероб. Потрібно було, щоб вона продумала і мій! Вона любить це. Їй весело, і я така щаслива, що вона така виразна".

Кім Кардашьян виховала справжню фешионісту (фото: instagram.com/kimkardashian)

І справді: Норт обожнює виділятися. Цього разу вона зробила акцент на широких штанях спортивного фасону з лампасами різноманітних відтінків. Вона доповнює їх яскравими топами й екстравагантними аксесуарами: очками кислотного кольору, сумками незвичайної форми, взуттям з яскравими деталями. Пір'я, блискітки, аплікація – все це йде в хід... При цьому виглядає дівчинка не вульгарно, а вельми незвично і стильно.

Норт знає, як зробити образ стильним (фото: instagram.com/kimkardashian)

Є у неї і більш жіночні вбрання. Приміром, образ з короткою сріблястою міні-спідницею і рожевої блузою з широкими рукавами, які вона доповнила колготками в сіточку, розшитими квітами з намистин і каменів, а також босоніжками з пір'ям. Або ж інший наряд – з чорною спідницею і білою блузою з квітковим принтом. Останній штрих – зачіска з двома "ріжками", що вже стала її фірмовою, а часом і яскравий макіяж.

Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фолловери Кім залишилися в захваті від її посту, засипавши маму і її доньку коментарями і захоплення. Шанувальники 38-річної зірки впевнені, що Норт успадкувала своє почуття смаку від обох батьків. І що вона точно скаже своє слово у світі моди!