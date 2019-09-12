Вся в маму! 11-річна дочка Алессандри Амбросіо захоплює красою і стрункістю

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Красуні вирушили на шоу Серени Вільямс

Алессандра Амбросіо давно представила світській тусовці свою 11-річну доньку Аню Луїзу. Вона бере дівчинку на покази, відвідує різні івенти, постить спільні фото з відпочинку. Схоже, мама і донька – справжні подруги. На Тиждень моди, що відбувся в Нью-Йорку, 38-річна модель полетіла також з дівчинкою.

Вже з першого кадру з літака було ясно, що красуні збираються весело провести час. Після прибуття вони в першу чергу вирушили на Відкритий чемпіонат з тенісу, де від душі «повболівали». А потім стали відвідувати різні покази і блищати на червоних доріжках.

Алессандра на показі Серени Вільямс (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Кілька годин тому Алессандра продемонструвала новий вихід з підростаючою красунею. Цього разу вони відвідали шоу знаменитої американської тенісистки Серени Вільямс, яка продемонструвала нову колекцію свого бренду Serena. Алессандра і Аня Луїза вибрали для світського івенту міні-сукні, які підкреслили їх стрункість і чудову форму.

Алессандра в Нью-Йорку (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Популярна бразильська модель приміряла коротке плаття з довгими рукавами, глибоким декольте і вирізом на спині від NERVI. Бірюзова тканина з блискітками вигідно зіграла на контрасті з засмаглою шкірою дівчини – вона виглядала свіжо і яскраво. Доповнили наряд маленька біла сумочка на ланцюжку, непомітні аксесуари і туфлі на підборах. Волосся Алессандра зібрала у високу зачіску, а макіяж зробила з акцентом на брови та очі.

Аня Луїза дуже схожа на маму (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Аня Луїза, яку і так весь час порівнюють із знаменитою мамою, одягла відверту яскраво-червону сукню і зробила схожу на Алессандри зачіску. Дівчинка заслужила безліч компліментів від фоловерів Амбросіо, які впевнені, що вона повинна піти по стопах Алессандри. Цікаво, що на сторінці юної красуні також з'являються численні знімки. Але, по всьому, девочку поки не допускають до повного володіння Instagram. Підпис в її мікроблозі свідчить, що сторінкою керує сім'я.