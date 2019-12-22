ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Красуня": молода дружина Комарова захопила ефектним святковим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.12.2019 - 13:13
"Красуня": молода дружина Комарова захопила ефектним святковим образом
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Олександра Кучеренко поділилася новорічним настроєм

Дружина відомого мандрівника і ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова 22-річна Олександра Кучеренко не сумує, поки чоловік їздить по експедиціям - адже дівчина працює телеведучою, а також встигає ще й вчитися в університеті. Не забуває Саша і про своє модельне минуле і іноді бере участь у модних фотосесіях.

На своїй сторінці в мережі instagram вона похвалилася ефектним святковим образом, який приміряла в рамках зйомки для одного з брендів, а заодно і поділилася новорічним настроєм з підписниками.

На фото Кучеренко позує в блискучому міні-платті фіолетового відтінку, яке оголює одне плече і руку дівчини і вигідно підкреслює вигини її витонченої фігури. Волосся Саші вклали красивими хвилями, а на обличчя нанесли яскравий макіяж з акцентом на губах.

Ведуча прийняла ефектну модельну позу і променисто посміхається на камеру.

"New Year loading 98%.. Зловили вже святковий настрій?)" - поділилася Олександра.

&quot;Красуня&quot;: молода дружина Комарова захопила ефектним святковим образом

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Фолловери залишилися в захопленні від краси і яскравого вбрання дівчини і обсипали її компліментами.

  • Красуня Саша, ви така мила
  • Яка гарна
  • Яка ж ви красуня, Олександра! Усяких гараздів Вам у Новому році!
  • Поки що ще немає. Ловимо
  • Ви карколомна
  • Чарівна
  • Яка гарнесенька
  • Неймовірна!!

&quot;Красуня&quot;: молода дружина Комарова захопила ефектним святковим образом

Скріншот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше Олександра Кучеренко розкрила секрети стрункості. Дівчина дуже докладно розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі.

Свято наближається: дружина Комарова зачарувала милим студентським образом Довгонога дружина Комарова показала себе в міні
Новини України Дмитрий КомаровобразАлександра Кучеренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся