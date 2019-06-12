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"Мамина красуня": дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 12:56
"Мамина красуня": дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Примітна також і незвична зачіска Полякової молодшої

Маша Полякова активно розвиває свій instagram-аккаунт. 14-річна дочка Олі Полякової пробує себе в ролі модного блогера. І їй це вдається. На даний момент у Маші більше 100 тис. підписників. Однак чимала частина її постів – рекламні. Хоча час від часу дівчинка все ж показує різні образи, ділиться б'юті-лайфхаками.

На цей раз Маша вирішила і образ показати, і про швидкоплинність літа поміркувати. Так, дівчинка опублікувала фото, на якому позує в ультра трендовому вбранні сезону весна-літо 2019 – в комбінезоні. Елемент гардеробу чорного кольору і додатково декорований білими ієрогліфами. Талію 14-річної доньки Полякової підкреслює пояс.

Також довге волосся Полякова молодша зібрала у великі локони, зробивши зачіску "мальвіну". З аксесуарів – масивний ланцюг-підвіска на шиї.

Маша Полякова

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Також Маша скептично звернулася до шанувальників:

"Ну що, 11 днів літа пролетіли непомітно, і залишилося ще 80 - давайте не профукаємо", - закликає блогер.

Шанувальники Полякової молодшої також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

  • "Дуже-дуже красива"
  • "Ну взагалі – вогонь"
  • "Яка гарна"
  • "Машуль - копія мами, тільки з русявим волоссям, я спочатку так і подала, що Оля одягла перуку і не нафарбувалася. Дуже красива і без косметики"

Слід також зазначити, що чимало підписників звернули увагу на чималу кількість граматичний та пунктуаційні помилки нового поста. Деякі це обурило.

  • "Хтось щось зрозумів?"
  • "Знову багато помилок як синтаксичних, так і пунктуаційних!!! Хочеться гасло 1917 року прокричати тобі – "Геть неписьменність!"

&quot;Мамина красуня&quot;: дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні&quot;Мамина красуня&quot;: дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

&quot;Мамина красуня&quot;: дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні&quot;Мамина красуня&quot;: дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні

Скріншот поста: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше Маша Полякова сміливо осідлала коня. На фото Маша в червоних штанах, чорній футболці, спортивному взутті і шоломі відображена верхи на темному коні. Свої довгі коси вона заплела в косу і хвацько притримує козирок шолома рукою.

Також дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.

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Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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