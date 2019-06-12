"Мамина красуня": дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Примітна також і незвична зачіска Полякової молодшої

Маша Полякова активно розвиває свій instagram-аккаунт. 14-річна дочка Олі Полякової пробує себе в ролі модного блогера. І їй це вдається. На даний момент у Маші більше 100 тис. підписників. Однак чимала частина її постів – рекламні. Хоча час від часу дівчинка все ж показує різні образи, ділиться б'юті-лайфхаками.

На цей раз Маша вирішила і образ показати, і про швидкоплинність літа поміркувати. Так, дівчинка опублікувала фото, на якому позує в ультра трендовому вбранні сезону весна-літо 2019 – в комбінезоні. Елемент гардеробу чорного кольору і додатково декорований білими ієрогліфами. Талію 14-річної доньки Полякової підкреслює пояс.

Також довге волосся Полякова молодша зібрала у великі локони, зробивши зачіску "мальвіну". З аксесуарів – масивний ланцюг-підвіска на шиї.

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Також Маша скептично звернулася до шанувальників:

"Ну що, 11 днів літа пролетіли непомітно, і залишилося ще 80 - давайте не профукаємо", - закликає блогер.

Шанувальники Полякової молодшої також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

"Дуже-дуже красива"

"Ну взагалі – вогонь"

"Яка гарна"

"Машуль - копія мами, тільки з русявим волоссям, я спочатку так і подала, що Оля одягла перуку і не нафарбувалася. Дуже красива і без косметики"

Слід також зазначити, що чимало підписників звернули увагу на чималу кількість граматичний та пунктуаційні помилки нового поста. Деякі це обурило.

"Хтось щось зрозумів?"

"Знову багато помилок як синтаксичних, так і пунктуаційних!!! Хочеться гасло 1917 року прокричати тобі – "Геть неписьменність!"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

Скріншот поста: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше Маша Полякова сміливо осідлала коня. На фото Маша в червоних штанах, чорній футболці, спортивному взутті і шоломі відображена верхи на темному коні. Свої довгі коси вона заплела в косу і хвацько притримує козирок шолома рукою.

Також дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.