"Мамина красуня": дочка Олі Полякової блиснула стильним образом в приталеному комбінезоні

Примітна також і незвична зачіска Полякової молодшої
Маша Полякова активно розвиває свій instagram-аккаунт. 14-річна дочка Олі Полякової пробує себе в ролі модного блогера. І їй це вдається. На даний момент у Маші більше 100 тис. підписників. Однак чимала частина її постів – рекламні. Хоча час від часу дівчинка все ж показує різні образи, ділиться б'юті-лайфхаками.
На цей раз Маша вирішила і образ показати, і про швидкоплинність літа поміркувати. Так, дівчинка опублікувала фото, на якому позує в ультра трендовому вбранні сезону весна-літо 2019 – в комбінезоні. Елемент гардеробу чорного кольору і додатково декорований білими ієрогліфами. Талію 14-річної доньки Полякової підкреслює пояс.
Також довге волосся Полякова молодша зібрала у великі локони, зробивши зачіску "мальвіну". З аксесуарів – масивний ланцюг-підвіска на шиї.
Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Також Маша скептично звернулася до шанувальників:
"Ну що, 11 днів літа пролетіли непомітно, і залишилося ще 80 - давайте не профукаємо", - закликає блогер.
Шанувальники Полякової молодшої також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:
Слід також зазначити, що чимало підписників звернули увагу на чималу кількість граматичний та пунктуаційні помилки нового поста. Деякі це обурило.
Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova
Скріншот поста: instagram.com/mashapolyakova
Нагадаємо, раніше Маша Полякова сміливо осідлала коня. На фото Маша в червоних штанах, чорній футболці, спортивному взутті і шоломі відображена верхи на темному коні. Свої довгі коси вона заплела в косу і хвацько притримує козирок шолома рукою.
Також дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги.