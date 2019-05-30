Дочка Олі Полякової в трендовому образі показала довгі ноги

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша позувала в самому серці Києва

Старша дочку Олі Полякової, Машу давно називають копією мами. 14-річна красуня може похвалитися високим зростом, стрункою фігурою і наявністю творчої жилки. Так, Маша вже вирішила, що пов'яже своє життя з шоу-бізнесом, правда, ким хоче стати, поки не визначилася. Дівчинка співає, танцює і виходить на подіум як модель, а ще обожнює фотографуватися. Так, дочка Олі Полякової похвалилася свіжим знімком, зробленим в центрі Києва.

Маша розташувалася на парапеті так, що в кадрі на передньому плані добре видно її довгі стрункі ноги. На дівчинці – біла блузка з оригінальною вишивкою чорними нитками, кеди і окуляри модної в цьому сезоні форми.

Підписники дівчинки оцінили її зухвалий образ і ясскраве фото, залишивши компліменти в коментарях. "Красуня!", "Молодець!", "Класна!", "Вогонь!" - писали фоловери.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

У сторіз дівчинка ближче показала свою класичну сорочку з оригінальною вишивкою. На речі можна легко розглянути різні частини обличчя і незвично оформлену кишеню.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що Маша Полякова нещодавно запросила підписників на свій концерт. Дівчинка посилено займається вокалом у творчій студії, і разом з іншими учнями буде виступати перед широкою аудиторією.

Раніше Маша Полякова поділилася радісною звісткою про поповнення в сім'ї. В будинку Олі Полякової з'явивилося кумедне цуценя Помаранского шпіца, якого назвали Тіною.

До слова, дочка Олі Полякової потішила смішним фото, зробленим за лаштунками показу. На знімку вона позує в пишному темнно-синьому платті з довгою спідницею.