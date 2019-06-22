Дочка Олі Полякової починає кар'єру моделі (фото)

Співачка похвалилася досягненням старшої доньки Маші
Співачка Оля Полякова виховує двох чарівних дочок і іноді показує дівчаток в мережі на радість шанувальникам. У старшої, 14-річної Маші є і власний аккаунт в Instagram, де вже понад 100 тисяч підписників. Зіркова мама у всьому підтримує її і захищає від нападок хейтеров. Цього разу артистка похвалилася новим досягненням Маші.
Полякова опублікувала фото з аеропорту, на якому вона зображена з обома дочками - Машею і Алісою, а також відомою українською моделлю Аллою Костромічевою. Як розповіла співачка, вони з Алісою приїхали провести старшу.
"Маша летить у свій перший модельний табір під керівництвом прекрасної Алли. Доця, будь розумницею, не сгори - намащуйся кремом, розчісуй волосся і будь хорошою дівчинкою!) Люблю!" - написала виконавиця.
Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)
"Спасибі, рідна, за довіру!!!" - відреагувала Костромічева.
Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)
Підписники наввипередки вітають Машу і її маму і бажають дівчинці удачі в модельній кар'єрі. Багато також наголошують, що всі троє дуже красиві.
Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки Маші в мережі.
Раніше дочка Олі Полякової,14-річна Маша вперше заспівала на концерті.
Також Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь.