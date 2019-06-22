Дочка Олі Полякової починає кар'єру моделі (фото)

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка похвалилася досягненням старшої доньки Маші

Співачка Оля Полякова виховує двох чарівних дочок і іноді показує дівчаток в мережі на радість шанувальникам. У старшої, 14-річної Маші є і власний аккаунт в Instagram, де вже понад 100 тисяч підписників. Зіркова мама у всьому підтримує її і захищає від нападок хейтеров. Цього разу артистка похвалилася новим досягненням Маші.

Полякова опублікувала фото з аеропорту, на якому вона зображена з обома дочками - Машею і Алісою, а також відомою українською моделлю Аллою Костромічевою. Як розповіла співачка, вони з Алісою приїхали провести старшу.

"Маша летить у свій перший модельний табір під керівництвом прекрасної Алли. Доця, будь розумницею, не сгори - намащуйся кремом, розчісуй волосся і будь хорошою дівчинкою!) Люблю!" - написала виконавиця.

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

"Спасибі, рідна, за довіру!!!" - відреагувала Костромічева.

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники наввипередки вітають Машу і її маму і бажають дівчинці удачі в модельній кар'єрі. Багато також наголошують, що всі троє дуже красиві.

Якщо ногами піде у матір, то ізі модель

Удачі і благополучного повернення

Все у Машули вийде!!! Красуня, вся в маму

Удачі Погоди. Нехай вона там набереться безцінного досвіду, а після засяє на українських подіумах)

Клааасс, який милий пост:) гарні! Маші удачі

Умнічка, красуня вся в маму

Машенька, удачі тобі! Ти розумниця і красуня

хорошою мами і хороша дочка. Красуні.

Красуні удачі в таборі

Всі дівчатка такі високі, прям модельне агентство!

Бажаємо успіхів Марійки що б стало зіркою як її чудова матуся

Круто!!!! Молодчинка!!!!

Яка класна сім'я

Які ви всі красуні! Моделі!!!

Удачки Машуне

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки Маші в мережі.

Раніше дочка Олі Полякової,14-річна Маша вперше заспівала на концерті.

Також Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь.