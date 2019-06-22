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Такие красивые: Оля Полякова очаровала фанов фото с дочерьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2019 - 17:19
Такие красивые: Оля Полякова очаровала фанов фото с дочерьми
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица похвасталась достижением старшей дочки Маши

Певица Оля Полякова растит двух очаровательных дочерей и иногда показывает девочек в сети на радость поклонникам. У старшей, 14-летней Маши есть и собственный аккаунт в Instagram, где уже более 100 тысяч подписчиков. Звездная мама во всем поддерживает ее и защищает от нападок хейтеров. На этот раз артистка похвасталась новым достижением Маши.

Полякова опубликовала фото из аэропорта, на котором она запечатлена с обеими дочерьми - Машей и Алисой, а также известной украинской моделью Аллой Костромичевой. Как рассказала певица, они с Алисой приехали провести старшенькую.

"Маша летит в свой первый модельный лагерь под руководством прекрасной Аллы. Доця, будь умницей, не сгори - мажься кремом, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой!) Люблю!" - написала исполнительница.

Такие красивые: Оля Полякова очаровала фанов фото с дочерьми

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

"Спасибо, родная, за доверие!!!" - отреагировала Костромичева.

Такие красивые: Оля Полякова очаровала фанов фото с дочерьми

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики наперебой поздравляют Машу и ее маму и желают девочке удачи в модельной карьере. Многие также отмечают, что все трое очень красивые.

  • Если ногами уйдёт в мать, то изи модель
  • Удачи и благополучного возвращения
  • Все у Машули получится!!! Красотка, вся в маму
  • Удачи Машеньке. Пусть она там наберется бесценного опыта, а после засияет на украинских подиумах)
  • Клааасс, какой милый пост:) красивые! Маше удачи
  • Умнічка, красуня вся в маму
  • Машенька, удачи тебе! Ты умница и красавица 
  • У хорошей мамы и хорошая дочь. Красавицы.
  • Красотки удачи в лагере 
  • Все девочки такие высокие, прям модельное агентство!
  • Желаем успехов Машеньки что бы стало звездой как её прекрасная мамочка
  • Круто!!!! Умничка!!!!
  • Яка класна сім'я 
  • Какие вы все красотки! Модели!!!
  • Удачки Машуне
 

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери Маши в сети.

Ранее дочь Оли Поляковой,14-летняя Маша впервые спела на концерте.

Также Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц.

Королева дня: дочь Оли Поляковой покорила модельными формами "Не оборачивайся на шипение неудачников": Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети
Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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