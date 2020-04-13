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Красивіша з кожним днем: 62-річна Шерон Стоун вразила мережу молодим зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.04.2020 - 17:32
Красивіша з кожним днем: 62-річна Шерон Стоун вразила мережу молодим зовнішнім виглядом
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса записала нове відео

Шерон Стоун не перестає захоплювати своєю добротою і красою. Так, зірка на честь Великодня записала короткий ролик з оригінальним привітанням, де бажає фоловерам від усієї душі всього самого прекрасного.

«Привіт і щасливого Великодня! Це час оновлення всього і для всіх... Всім бажаю опинитися в щасливому і більш спокійному і розслабленому просторі. Я сподіваюся, у вас буде гарне оновлення на карантині. І відмінний день для вас і ваших родин. Всього найкращого вам, багато любові!», – звернулася зірка до численних фоловерів у своєму мікроблозі в Instagram. Тим, хто не справляється зі стресом, голлівудська красуня порекомендувала комплекс вітамінів, якими користується та сама – B-комплекс.

Шерон привітала шанувальників (відео: instagram.com/sharonstone)

Сторінка Шерон просто вибухнула відповідними поздоровленнями, емодзі у вигляді сердечок, а також, зрозуміло, захопленнями нев'янучій зовнішності зірки «Основного інстинкту». «Ти найкрасивіша жінка в світі», «Бог благословив мою найкращу актрису», «Ти прекрасна!», «Ти стаєш красивіше з кожним днем», – пишуть шанувальники актриси. І, треба визнати, що виглядає Шерон дійсно просто чудово.

Стоун, яка в березні зазначила 62-річчя, одягнена в легку сорочку лілового відтінку в білу смугу. Доповнили образ кілька масивних золотих ланцюжків. Волосся Шерон поклала в просту пишну зачіску, на обличчя нанесла легкий макіяж. Шкіра актриси просто світиться здоров'ям і красою. А вона сама – щастям і добротою.

Красивіша з кожним днем: 62-річна Шерон Стоун вразила мережу молодим зовнішнім виглядомШерон Стоун захоплює мережа красою (фото: instagram.com/sharonstone)

Нагадаємо, нещодавно зірка захопила також незвичайною зовнішністю свого прийомного сина. Роен став героєм глянцевого журналу, де розповів про роботу в кіно, а також поділився роздумами про ситуацію у світі. Актриса опублікувала кілька фото 19-річного хлопця, зібравши масу захоплених коментарів про нього. Зокрема, фанати знаменитості порівняли Роэна з юним Клінтом Іствудом і Джеймсом Діном.

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Новини України актрисаШерон Стоун
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