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Взяти на замітку: Шерон Стоун поділилася актуальними вправами для зміцнення легенів (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 18:33
Взяти на замітку: Шерон Стоун поділилася актуальними вправами для зміцнення легенів (відео)
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса ділиться лайфхаками

Шерон Стоун відома своєю любов'ю до здорового способу життя. Актриса, яка в 2001-му році пережила внутрішньомозковий крововилив і складне відновлення після хвороби, у свій час повністю змінила звички. «...Відсоток тих, хто вижив після того, що пережила я, дуже маленький, але я впоралася. Я витратила два роки на те, щоб навчитися заново ходити, говорити і читати. Після цього будь-які розмови про зморшки мені здаються смішними», – розповідала знаменита актриса, відома також своєю нев'янучою красою.

Актриса вчить правильно дихати (відео: instagram.com/sharonstone)

За словами голлівудського секс-символу, зміни торкнулися всього. Від харчування, яке стало збалансованим, з переважанням овочів і зелені, якісного білка і правильних жирів. До фізичних навантажень, які вона почала виконувати регулярно і вдумливо. Зірка запевняє, що цей складний досвід допоміг їй навчитися відчувати своє тіло і правильно про нього піклуватися.

Взяти на замітку: Шерон Стоун поділилася актуальними вправами для зміцнення легенів (відео)

Завдяки своєму ообразу життя Шерон виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/sharonstone)

В цей складний час актриса вирішила не мовчати про свої знання і навички. А поділитися ними з шанувальниками. Знаючи безліч вправ, актриса виклала в мережу найактуальніше з них – для зміцнення легенів. «Причина, по якій ми робимо цю вправу – очищення, розкриття, збільшення об'єму легень, їх зміцнення. Якщо ви будете практикувати цю вправу, організм зможе протистояти захворюванням верхніх дихальних шляхів», – написала Шерон під навчальним роликом. У відео вона докладно показала і розповіла, як виконувати вправу. Отже, сядьте з рівною спиною, розслабтеся і починайте виконувати поетапно прості кроки:

1. Глибоко вдихаємо, рахуючи до 10.

2. Опускаємо дихання вниз до черевної порожнини, рахуючи до 10.

3. Затримуємо дихання, рахуючи до 10.

4. Видихаємо, рахуючи до 10.

5. Затримуємо на рахунок до 10.

6. І починаємо все з початку.

Слід повторити 10 разів.

«Це вправа дійсно працює – воно зміцнює легені, вони починають працювати на повну, як це було, коли ми були маленькими, коли ми дихали правильно природно. Робіть його, щоб бути сильними, щоб зустріти труднощі, з якими, можливо, доведеться зіткнутися. Ця вправа вам допоможе», – додала Стоун.

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Новини України актрисаШерон Стоун
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