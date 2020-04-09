Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Акторка показала нові фото з останньої зйомки

Шерон Стоун останнім часом зайнята численними благодійними акціями. Так, зірка записуємо ролики, покликані підтримати її фоловерів. Вони містять як корисну інформацію, яка допоможе пережити складний період і зміцнити здоров'я. Так і суто розважального характеру – наприклад, Шерон продемонструвала, що під час карантину відкрила в собі новий талант художника. За словами голлівудського секс-символу, вона сама від себе такого не очікувала.

А кілька годин тому актриса поповнила свою стрічку стильними образами з останньої зйомки для німецького Vogue. 62-річна актриса опублікувала пару знімків в костюмі з трендовим принтом «під зебру». Об'ємний жакет вона притримує руками, дивлячись в камеру зі щасливою посмішкою. Легкий макіяж, злегка скуйовджене волосся, бездоганна шкіра... Вигляд у Шерон просто неймовірний – сяючий і молодий. У підпису зірка перерахувала всіх причетних до зйомки, подякувавши кожному майстру.

Новий образ Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

А шанувальники зірки почали обговорювати досі ідеальну зовнішність Стоун, зазначивши, що вона досі неймовірно приваблива.

Ідеальна жінка

Дуже елегантна і сексуальна

Яка красуня!

Чудова

Ти виглядаєш неймовірно! Така красива!

Прекрасна

Красива жінка

Я закоханий у ці очі, що за успіх

Така красива

Така сексуальна, мила Шерон

Коментарі до посту (фото: принтскрин instagram.com/sharonstone)

Також на сторінці візажистки, що працює над цією зйомкою, з'явилося ще кілька кадрів з даного випуску. Тут Шерон позує в образі з обкладинки. Стильний брючний костюм і біла сорочка відмінно підкреслили струнку фігуру нестаріючої зірки. До речі, там же можна побачити і запальний ролик, де Стоун позує перед камерою, роблячи пластичні рухи. Щаслива і задоволена, вона буквально показала майстер-клас, як потрібно виглядати у 62, надихаємося!

Актриса не здається років (фото, відео: instagram.com/missjobaker)