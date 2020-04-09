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Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Lite » Мода 09.04.2020 - 17:21
Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Акторка показала нові фото з останньої зйомки

Шерон Стоун останнім часом зайнята численними благодійними акціями. Так, зірка записуємо ролики, покликані підтримати її фоловерів. Вони містять як корисну інформацію, яка допоможе пережити складний період і зміцнити здоров'я. Так і суто розважального характеру – наприклад, Шерон продемонструвала, що під час карантину відкрила в собі новий талант художника. За словами голлівудського секс-символу, вона сама від себе такого не очікувала.

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтомА кілька годин тому актриса поповнила свою стрічку стильними образами з останньої зйомки для німецького Vogue. 62-річна актриса опублікувала пару знімків в костюмі з трендовим принтом «під зебру». Об'ємний жакет вона притримує руками, дивлячись в камеру зі щасливою посмішкою. Легкий макіяж, злегка скуйовджене волосся, бездоганна шкіра... Вигляд у Шерон просто неймовірний – сяючий і молодий. У підпису зірка перерахувала всіх причетних до зйомки, подякувавши кожному майстру.

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Новий образ Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

А шанувальники зірки почали обговорювати досі ідеальну зовнішність Стоун, зазначивши, що вона досі неймовірно приваблива.

  • Ідеальна жінка
  • Дуже елегантна і сексуальна
  • Яка красуня!
  • Чудова
  • Ти виглядаєш неймовірно! Така красива!
  • Прекрасна
  • Красива жінка
  • Я закоханий у ці очі, що за успіх
  • Така красива
  • Така сексуальна, мила Шерон

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Коментарі до посту (фото: принтскрин instagram.com/sharonstone)

Також на сторінці візажистки, що працює над цією зйомкою, з'явилося ще кілька кадрів з даного випуску. Тут Шерон позує в образі з обкладинки. Стильний брючний костюм і біла сорочка відмінно підкреслили струнку фігуру нестаріючої зірки. До речі, там же можна побачити і запальний ролик, де Стоун позує перед камерою, роблячи пластичні рухи. Щаслива і задоволена, вона буквально показала майстер-клас, як потрібно виглядати у 62, надихаємося!

Ідеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтомІдеальна жінка: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертому вбранні з трендовим принтом

Актриса не здається років (фото, відео: instagram.com/missjobaker)

Їй точно 62? Шерон Стоун демонструє бездоганну фігуру у зйомці для відомого глянцю У зухвалих вбраннях і в обіймах молодого хлопця: 62-річна Шерон Стоун блищить у відвертій зйомці для Harper's Bazaar
Новини України Шерон Стоун
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