ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Клінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 19:33
Клінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного сина
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Роен знявся для глянцю

Шерон Стоун – не тільки голлівудський секс-символ, ікона стилю і вічний мотиватор для мільйонів шанувальників, алеі ідеальна мама. 62-річна зірка свого часу усиновила трьох дітей. Роен Джозеф, Лерд Вонн і Куїнн Келлі, однак, рідко фігурують на сторінці знаменитої актриси. Тим несподіваніше для шанувальників було побачити старшого з хлопців, 19-річного Роэна.

Клінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного синаКлінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного синаКлінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного синаСтарший син Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Хлопець, який пішов по стопах зоряної матері і став актором (восени має вийти фільм «Як щодо кохання?», де вони з Шерон зіграли удвох), знявся для видання ODDA. Хлопець приміряв масу сильних і незвичайних образів. А також дав інтерв'ю, цитати з якого журнал виклав в мережу.

«Співчуття і турбота один про одного: ці характеристики важливі. Без них ми втрачаємо нашу людяність», – говорить Роен в нашому останньому випуску ODDA18. Саме такі почуття ми повинні пам'ятати і утримувати в цей важкий час. Усвідомленість Стоуна неминуче вкоренилася і втягується в ідеї карми і практики співчуття. Беручи участь в циклі, в якому чиїсь дії бачать остаточне повернення або відплату, що слугує основним предметом обговорення в новому номері».

Клінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного сина

Зірка пишається своїм сином (фото: instagram.com/sharonstone)

«У кожного є своя «норма», те, як вони живуть і думають, і важливо мати розуміння, що це не те, як може думати інший світ», – говорить @roanjbronstein в ODDA 18. В інтерв'ю Стоуна ми говоримо разом з молодим мандрівником і дослідником цієї думки і сміливістю розвивати усвідомлене розуміння світу на основі реального досвіду в поєднанні з самоосвітою в цих культурних просторах, за яким ми подорожуємо, фізично чи віртуально»...

Клінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного синаКлінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного сина

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/sharonstone)

Не менше, ніж погляди хлопця на світ, мережу зікавила його зовнішність. Так, шанувальники Шерон почали обговорювати вбрання юного актора. Багато з них наголосили, що виглядає хлопець відмінно, хоча образи йому могли підібрати і краще. Також багато хто відзначив красу сина знаменитої актриси. «Він виглядає трохи як юний Клінт Іствуд, чудовий», – пишуть вони. «Точно! Я теж це бачу. Але ще сильніше на Джефа Бріджеса або Джеймса Діна, немов його син», – погодилася інша з фанаток.

Взяти на замітку: Шерон Стоун поділилася актуальними вправами для зміцнення легенів (відео) Я не знала, що здатна на таке! 62-річна Шерон Стоун відкрила на карантині нові таланти
Новини України Шерон Стоун
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся