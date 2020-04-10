Клінт Іствуд і Джеймс Дін в одному: Шерон Стоун захопила мережу красотой 19-річного сина

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Роен знявся для глянцю

Шерон Стоун – не тільки голлівудський секс-символ, ікона стилю і вічний мотиватор для мільйонів шанувальників, алеі ідеальна мама. 62-річна зірка свого часу усиновила трьох дітей. Роен Джозеф, Лерд Вонн і Куїнн Келлі, однак, рідко фігурують на сторінці знаменитої актриси. Тим несподіваніше для шанувальників було побачити старшого з хлопців, 19-річного Роэна.

Старший син Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Хлопець, який пішов по стопах зоряної матері і став актором (восени має вийти фільм «Як щодо кохання?», де вони з Шерон зіграли удвох), знявся для видання ODDA. Хлопець приміряв масу сильних і незвичайних образів. А також дав інтерв'ю, цитати з якого журнал виклав в мережу.

«Співчуття і турбота один про одного: ці характеристики важливі. Без них ми втрачаємо нашу людяність», – говорить Роен в нашому останньому випуску ODDA18. Саме такі почуття ми повинні пам'ятати і утримувати в цей важкий час. Усвідомленість Стоуна неминуче вкоренилася і втягується в ідеї карми і практики співчуття. Беручи участь в циклі, в якому чиїсь дії бачать остаточне повернення або відплату, що слугує основним предметом обговорення в новому номері».

Зірка пишається своїм сином (фото: instagram.com/sharonstone)

«У кожного є своя «норма», те, як вони живуть і думають, і важливо мати розуміння, що це не те, як може думати інший світ», – говорить @roanjbronstein в ODDA 18. В інтерв'ю Стоуна ми говоримо разом з молодим мандрівником і дослідником цієї думки і сміливістю розвивати усвідомлене розуміння світу на основі реального досвіду в поєднанні з самоосвітою в цих культурних просторах, за яким ми подорожуємо, фізично чи віртуально»...

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/sharonstone)

Не менше, ніж погляди хлопця на світ, мережу зікавила його зовнішність. Так, шанувальники Шерон почали обговорювати вбрання юного актора. Багато з них наголосили, що виглядає хлопець відмінно, хоча образи йому могли підібрати і краще. Також багато хто відзначив красу сина знаменитої актриси. «Він виглядає трохи як юний Клінт Іствуд, чудовий», – пишуть вони. «Точно! Я теж це бачу. Але ще сильніше на Джефа Бріджеса або Джеймса Діна, немов його син», – погодилася інша з фанаток.