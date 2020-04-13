Красивее с каждым днем: 62-летняя Шэрон Стоун поразила сеть молодым внешним видом

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса записала новое видео

Шэрон Стоун не перестает восхищать своей добротой и красотой. Так, звезда в честь Пасхи записала короткий ролик с оригинальным поздравлением, где желает фолловерам от всей души всего самого прекрасного.

«Привет и счастливой Пасхи! Это время обновления, всего и для всех… Всем желаю оказаться в счастливом и более спокойном и расслабленном пространстве. Я надеюсь, у вас будет хорошее обновление на карантине. И отличный день для вас и ваших семей. Всего лучшего вам, много любви!», – обратилась звезда к многочисленным фолловерам в своем микроблоге в Instagram. Тем, кто не справляется со стрессом, голливудская красавица порекомендовала комплекс витаминов, которыми пользуется и сама – B-комплекс.

Шэрон поздравила поклонников (видео: instagram.com/sharonstone)

Страница Шэрон просто взорвалась ответными поздравлениями, эмодзи в виде сердечек, а также, разумеется, восхищениями неувядающей внешности звезды «Основного инстинкта». «Ты самая красивая женщина в мире», «Бог благословил мою самую любимую актрису», «Ты так прекрасна!», «Ты становишься красивее с каждым днем», – пишут поклонники актрисы. И, нужно признать, что выглядит Шэрон действительно просто великолепно.

Стоун, которая в марте отметила 62-летие, одета в легкую рубашку лилового оттенка в белую полосу. Дополнили образ несколько массивных золотых цепочек. Волосы Шэрон уложила в простую пышную укладку, на лицо нанесла легкий макияж. Кожа актрисы просто светится здоровьем и красотой. А она сама – счастьем и добротой.

Шэрон Стоун восхищает сеть красотой (фото: instagram.com/sharonstone)

Напомним, недавно Стоун восхитила также необычной внешностью своего приемного сына. Роэн стал звездой глянцевого журнала, где рассказал о работе в кино, а также поделился размышлениями о ситуации в мире. Актриса опубликовала несколько фото 19-летнего парня, собрав массу восторженных комментариев о нем. В частности, фанаты Стоун сравнили Роэна с юным Клинтом Иствудом и Джеймсом Дином.