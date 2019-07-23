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"Красива пара": Слава з НеАнгелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 17:32
"Красива пара": Слава з НеАнгелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка залишила оригінальний підпис під кадром

Слава Камінська з гурту НеАнгели нещодавно розлучилася з чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Співачка намагається не показувати свої переживання на публіці, а нещодавно вона розповіла про все, що відчуває, в новій ліричній композиції "До і після". Незважаючи на непростий період, зірка не падає духом і не втрачати властиве їй фірмове почуття гумору. Так, артистка вирішила заінтригувати публіку і опублікувала в Instagram фото в обіймах з головним героєм шоу "Холостяк 9" Микитою Добриніним.

Співачка закрила очі і притулилася до чоловіка щокою, а він обійняв її за талію. Для посилення ефекту від знімка Слава залишила лаконічний підпис: "Розлучена і холостяк".

&quot;Красива пара&quot;: Слава з НеАнгелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком

Слава Камінська та Микита Добринін (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники оцінили тонке почуття гумору артистки, яка тільки вчора показала фото в компанії відомого піаніста Євгенія Хмари, що збурило мережу. Свій коментар залишив і Микита Добринін, відреагувавши на запитання про те, куди ж поділася його обраниця Даша Квіткова.

"Мастерпіс просто, а не люди", - написав він. Слава вирішила тримати інтригу і зазначила у відповідь: "Чекай, у мене є фото, де я з Дашкою обіймаюся. Воно наступне. Не заздри і не дякуй, записуй в блокнот, потім видамо".

&quot;Красива пара&quot;: Слава з НеАнгелів схвилювала мережу пристрасним фото з Холостяком

Скріншот коментарів

Також під постом накопичилося чимало різнопланових коментарів від підписників учасниці НеАнгелів.

"Красива пара, може так і складеться", "Дуже гарні", "Сильно підписано. Слава як завжди", "Все, Даша вже в прольоті?", "Вже не холостяк", "Не розлучена, а молода, сексуальна, з багатим життєвим досвідом, повна сил і рішучості дівчина", "Красуня неймовірна. Не кажіть розлучена - шикарна вільна жінка", - підбадьорювали зірку коментатори.

 

Скріншот коментарів

Варто зазначити, що Слава Камінська та Микита Добринін – друзі. Співачка також засвітилася на першій вечірці шоу "Холостяк 9" і допомагала головному героєві визначитися з вибором дівчат. Крім того, вона часто залишає коментарі під фото Даші і Микити і щиро радіє за їх союз.

Нагадаємо, що Слава з НеАнгелів заворожила мережу стрункою фігурою в купальнику.

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