"Цариця": Слава з НеАнгелів вразила плавними вигинами в купальнику

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка довела, що не дивлячись на сімейні негаразди, виглядає чудово

Співачка Слава з гурту НеАнгели, яка нещодавно пережила непросте розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, на своїй сторінці в Instagram-блозі не втомлюється показувати, що хоч у її житті є місце смутку, все ж вона не впадає у відчай. Численні фото з відпочинку в красивих нарядах, які публікує Слава, збирають масу позитивних відгуків. Можна побачити виконавицю і у більш відвертому вигляді, наприклад у купальнику.

Так, нещодавно артистка опублікувала фото, на якому можна відзначити ідеальні вигини її виточеного тіла. Купальник з оригінальним елементом на плечах привернув користувачів соцмереж, які розхвалили розкішну фігуру Слави і зазначили, що розлучення вплинуло на неї позитивно.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Скріншот: Комментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

Витончена фігурка. Підкажіть, ви ще сидите на інтервальному голодуванні чи використовуєте іншу дієту?

О, Слава! Ви - цариця

Ну як можна бути такою розкішною

Шикарна фігура

Не перший раз помічаю, що розлучення прикрашає жінку. Гарнішаете по годинах

Вогонь

Які сідниці

Хороша

Слава, ти прекрасна!!!

Зазначимо, що ще Слава останнім часом буквально засипала Instagram фотографіями сина Леонарда і дочки Лаури, яким вона присвячує багато часу. Знімки малюків призводять шанувальників Слави в захват і вони не шкодують для неї компліментів.

До речі, Слава Камінська вирішила зайнятися працетерапією і показала, як висаджує в парку дерева.

Крім того, Слава з групи НеАнгели замилувала мережу фото 3-річної доньки Лаури, яка разюче схожа на ляльку Барбі.