"Цариця": Слава з НеАнгелів вразила плавними вигинами в купальнику

Співачка довела, що не дивлячись на сімейні негаразди, виглядає чудово
Співачка Слава з гурту НеАнгели, яка нещодавно пережила непросте розлучення з пластичним хірургом Едгаром Камінським, на своїй сторінці в Instagram-блозі не втомлюється показувати, що хоч у її житті є місце смутку, все ж вона не впадає у відчай. Численні фото з відпочинку в красивих нарядах, які публікує Слава, збирають масу позитивних відгуків. Можна побачити виконавицю і у більш відвертому вигляді, наприклад у купальнику.
Так, нещодавно артистка опублікувала фото, на якому можна відзначити ідеальні вигини її виточеного тіла. Купальник з оригінальним елементом на плечах привернув користувачів соцмереж, які розхвалили розкішну фігуру Слави і зазначили, що розлучення вплинуло на неї позитивно.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Скріншот: Комментарі до посту Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)
Зазначимо, що ще Слава останнім часом буквально засипала Instagram фотографіями сина Леонарда і дочки Лаури, яким вона присвячує багато часу. Знімки малюків призводять шанувальників Слави в захват і вони не шкодують для неї компліментів.
До речі, Слава Камінська вирішила зайнятися працетерапією і показала, як висаджує в парку дерева.
Крім того, Слава з групи НеАнгели замилувала мережу фото 3-річної доньки Лаури, яка разюче схожа на ляльку Барбі.