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Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

STYLERЖиття    22.07.2019 - 23:16
Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)
Слава Камінська показала фото з новим чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська схвилювала шанувальників новою фотографією

Популярна українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським, заінтригувала своїх шанувальників фото з іншим чоловіком. Новий знімок артистка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Слава показала фотографію зі свого дня народження, який був 16 липня. На цьому фото вона щаслива позує разом з віртуозним піаністом Євгеном Хамарою.

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Слава Камінська з Євгеном Хмарою (фото: instagram.com/babaslavka)

"А це самий геніальний піаніст Євген Хмара, і ми готуємо з ним для вас сюрприз. Два генія на один квадратний метр - багато? Думаю ні. Якщо що, я відійду. Женя, спасибі", - написала співачка.

У свою чергу Хмара також залишив коментар під цим фото.

"Слава, дякую тобі. Попереду багато музики!" - написав музикант.

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Варто зазначити, що Євген на своїй сторінці в Instagram в день народження Слави привітав артистку і виставив фотографію, на якій стоїть з винуватицею торжества і вокалісткою групи KAZKA Олександрою Зарицькою.

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Євген Хмара, Слава Камінська і Олександра Зарицька (фото: instagram.com/evgenykhmara)

На привітання Хмари Слава дуже емоційно відповіла.

"Дякую, Женя, ти нереальний", - зазначила співачка.

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Користувачі мережі також прокоментували фотографію Слави і Євгенія і зазначили, що вони відмінно виглядають разом.

  • Виглядаєте;
  • Розкішна Слава;
  • Прекрасний дует!!!!!
  • А взагалі добре виглядаєте;
  • Женя, такий талант!!!
  • Прекрасні;
  • Виглядаєте дуже навіть нічого.

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Славу з Неангелів після розлучення помітили з іншим чоловіком (фото)

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Слава Камінська офіційно розірвала шлюб з Едгаром Камінським.

Раніше повідомлялося про те, що Едгара Камінського "рознесли" в мережі через розповідьпро маму.

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