"Красивая пара": Слава из НеАнгелов взволновала сеть страстным фото с Холостяком

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица оставила оригинальную подпись под кадром

Слава Каминская из группы НеАнгелы недавно развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Певица старается не показывать свои переживания на публике, а недавно она рассказала обо все, что чувствует, в новой лирической композиции "До и после". Невзирая на непростой период, звезда не падает духом и не терять присущее ей фирменное чувство юмора. Так, артистка решила заинтриговать публику и опубликовала в Instagram фото в обнимку с главным героем шоу "Холостя 9" Никитой Добрыниным.

Певица закрыла глаза и прижалась к мужчине щекой, а он обнял ее за талию. Для усиления эффекта от снимка Слава оставила лаконичную подпись: "Разведенка и холостяк".

Слава Каминская и Никита Добрынин (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили тонкое чувство юмора артистки, которая только вчера показала фото в компании известного пианиста Евгения Хмары, взбудоражившее сеть. Свой комментарий оставил и Никита Добрынин, отреагировав на вопросы о тому, куда же делась его избранница Даша Квиткова.

"Мастерпис просто, а не люди", - написал он. Слава решила держать интригу и отметила в ответ: "Погоди, у меня есть фото, где я с Дашкой обнимаюсь. Оно следующее. Не завидуй и не благодари, записывай в блокнот, потом издадим".

Скриншот комментариев

Также под постом скопилось немало разноплановых комментариев от подписчиков участницы НеАнгелов.

"Кстати, красивая пара, может так и сложится", "Дуже гарні", "Сильно подписано. Слава как всегда", "Все, Даша вже в пролете?", "Уже не холостяк", "Не разведенка, а молодая, сексуальная, с богатым жизненным опытом, полная сил и решительности девушка", "Красавица неимоверная. Не говорите разведенка - шикарная свободная женщина", - подбадривали звезду комментаторы.

Скриншот комментариев

Стоит отметить, что Слава Каминская и Никита Добрынин – друзья. Певица также засветилась на первой вечеринке шоу "Холостяк 9" и помогала главному герою определиться с выбором девушек. Кроме того, она часто оставляет комментарии под фото Даши и Никиты и искреннее радуется за их союз.

Напомним, что Слава из НеАнгелов заворожила сеть стройной фигурой в купальнике.