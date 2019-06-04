Гаряча штучка: жагуча брюнетка Лобода спокусила танцями на столі в кліпі "Пуля-Дура"

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка вразила шанувальників видовищною відеороботою

Відео: YouTube/LOBODА

Світлана Лобода давно інтригувала шанувальників тізерами кліпу на хіт "Куля-Дура", а його анонс з танцюючими скелетами і зовсім спровокував суперечки в мережі. Але шанувальники недарма кілька місяців сиділи в очікуванні – нова робота артистки викликала справжній фурор, адже відео вийшло по-справжньому видовищним і гарячим в кращих традиціях епатажної зірки. Кліп з'явився на YouTube-каналі LOBOD'и.

Сама Світлана постала перед шанувальниками у кількох образах: брюнетки, дівчини-ковбоя, спокусниці з рожевими волоссям в "леопардовому" міні, танцюючого скелета, якого не беруть навіть кулі, і східної красуні Шахерезади.

Нове відео більше нагадує видовищний фільм в дусі "Ван Хелсинга", щедро приправлений відвертими танцями – все заради того, щоб спокусити головного героя-мандрівника, який заблукав у покинутому місті.

Фото: Світлана Лобода з шоу-балетом у образах з кліпу "Пуля-Дура" (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого. Вони повідомили у коментарях під відео, що не дарма довго чекали на прем'єру, адже вона вийшла гарячою та оригінальною, а також дійсно їх вразила.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Гарячий кліп. Хороший кліп і не звичайний, дуже цікавий. Коротше кажучи: Браво!", "Пісня вогонь. Кліп просто супер. Завжди захоплююсь вашою творчістю і ногами. Так тримати, Світла", "Це просто бомба всіх бомб, ти щось нереальне, дуже сильно люблю тебе, продовжуй в тому ж дусі!", "Мене більше розтяжка Світлани здивувала. Це щось!", "Я в захваті! Кліп пахне свіжістю, незвичністю і неповторністю!", "Як завжди, неперевершено! Кліпи шалені! Зі смаком і дорого!" - відзначали захоплені глядачі.

Нагадаємо, що Світлана Лобода показала своє "вагітне" фото, знову спровокувавши розмови про батьківство Тілля Ліндеманна.

Раніше Світлана Лобода похизувалася відео тренування, яке зняла її старша дочка Єва.

До слова, Лобода спокусила пружними сідницями в гарячому відео, а підписники дали їй прізвисько "Світлана Ореховна".