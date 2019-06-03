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"Вміє зняти хороший контент": старша донька Лободи показала мамине тренування (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2019 - 13:56
"Вміє зняти хороший контент": старша донька Лободи показала мамине тренування (відео)
Світлана Лобода з донькою Євою (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода показала активне тренування для стрункої фігури

Світлана Лобода останнім часом вирішила частіше ділитися з шанувальниками своїми спортивними буднями. Можливо, вся справа в літі – потрібно встигнути схуднути до пляжного сезону... Хоча, як розповідала раніше сама Лобода, вона активно готується до майбутньої музичної премії МУЗ-ТВ, яка відбудеться вже в цю п'ятницю, 7 червня. За словами самої співачки, вона просто "хоче бути красивою".

Так, на instagram-сторінці Лободи стали все частіше з'являтися різні мотиваційні фото і відео, на яких співачка демонструє свої розкішні форми. До речі, слід зазначити, що Світлана змогла неймовірно швидко повернутися в колишню форму після народження другої дитини – доньки Тільди. До речі, 24 травня донечці виповнився рік.

А на даний момент скандальна українська виконавиця виглядає ще більш підтягнутою. І всьому "виною" – постійні тренування.

Одне з таких занять на відео зняла старша донька Лободи – 8-літня Єва.

"Єва коментатор знатний і оператор теж. Після закінчення сказала: "Мам, ти ж добре змонтуєш? Візьми різні ракурси" #СпортИдети" – підписала відео Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Відео: instagram.com/lobodaofficial

Підписники Лободи поспішили залишити свої відгуки з приводу відео. Багато відзначили, що Єва – молодець.

  • "А дівчинка вміє зняти хороший контент"
  • "Груди які)) обожнюю"
  • "Відтепер вас буде знімати Євуська"
  • "Усєкла)) я обожнюю цю дитину))"
  • "Які цікаві ракурси!"
  • "Частіше давайте їй знімати"
  • "Єва — оператор від Бога. Походу, ви розкрили її потенціал"
  • "Я обожнюю вашу Єву! Ну така вона і грамотна, і з гумором"
  • "Тренування очима Евуськи))) Вона і про себе не забула - маленька шкодіна))"
  • "А ракурс вирішує"
  • "Далеко піде"
  • "Відмінно знімає! Все чітко"
  • "Все найголовніше зняла))"

Відзначимо, що зараз Світлана виглядає дійсно розкішно:

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Лобода

Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, не так давно Лобода вже встигла похвалитися пружними сідницями на відео. Тоді підписники назвали її "Світланою Оріховною".

А до цього Лобода шокувала відвертим танцем в екстремально коротких шортах. Співачка показала, де і як відточує танцювальні рухи. А також пояснила, як вона репетирує між концертами.

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