"Вміє зняти хороший контент": старша донька Лободи показала мамине тренування (відео)

Лобода показала активне тренування для стрункої фігури
Світлана Лобода останнім часом вирішила частіше ділитися з шанувальниками своїми спортивними буднями. Можливо, вся справа в літі – потрібно встигнути схуднути до пляжного сезону... Хоча, як розповідала раніше сама Лобода, вона активно готується до майбутньої музичної премії МУЗ-ТВ, яка відбудеться вже в цю п'ятницю, 7 червня. За словами самої співачки, вона просто "хоче бути красивою".
Так, на instagram-сторінці Лободи стали все частіше з'являтися різні мотиваційні фото і відео, на яких співачка демонструє свої розкішні форми. До речі, слід зазначити, що Світлана змогла неймовірно швидко повернутися в колишню форму після народження другої дитини – доньки Тільди. До речі, 24 травня донечці виповнився рік.
А на даний момент скандальна українська виконавиця виглядає ще більш підтягнутою. І всьому "виною" – постійні тренування.
Одне з таких занять на відео зняла старша донька Лободи – 8-літня Єва.
"Єва коментатор знатний і оператор теж. Після закінчення сказала: "Мам, ти ж добре змонтуєш? Візьми різні ракурси" #СпортИдети" – підписала відео Лобода.
Відео: instagram.com/lobodaofficial
Підписники Лободи поспішили залишити свої відгуки з приводу відео. Багато відзначили, що Єва – молодець.
Відзначимо, що зараз Світлана виглядає дійсно розкішно:
Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, не так давно Лобода вже встигла похвалитися пружними сідницями на відео. Тоді підписники назвали її "Світланою Оріховною".
А до цього Лобода шокувала відвертим танцем в екстремально коротких шортах. Співачка показала, де і як відточує танцювальні рухи. А також пояснила, як вона репетирує між концертами.