Світлана Ореховна: Лобода похвалилася пружними сідницями на відео

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода активно готується до виходу на сцену музичної премії

Лобода продовжує ділитися з шанувальниками різними моментами з підготовки до своєї чергової музичної премії. Так, скандальна українська співачка відвідає російську премію МУЗ-ТВ, яка відбудеться 7 червня. Тепер Світлана Лобода часто зазначає шанувальникам, що активно готується до цієї події. І хоче блищати на сцені на піку своєї форми.

Так, на своїй instagram-сторінці Лобода поділилася з шанувальниками мотиваційним відео, на якому показала лише невелику частину тренування. Лобода виконує глибокий присід. Така вправа відмінно тренує м'язи ніг, а також особливо добре підтягує сідниці, особливо якщо виконувати її з додатковою вагою (проте під наглядом досвідченого тренера).

На Лободі сіра спортивна форма – коротка футболка, обтягуючі лосини, а також масивні кросівки.

Відео: instagram.com/lobodaofficial

При цьому Лобода "не заморочуюся" з підписом: "Підпиши відео", - закликала вона багатомільйонну армію шанувальників. І останні не змусили себе довго просити:

"Світлана Ореховна)"

"Той момент, коли через 2 дні літо..."

"Вниз и вверх! Вниз и вверх! У Светы попа как орех"

"Можна переспівати хіт Каменських, після відоса, тепер не "Попа, як у Кім", а так: "Попа Лободи, Попа Попа Лободи, Попа Лободи, Попа Попа Лободи"

"З гумором все норм! Булка раз, булка два - я ж світлана Лобода"

"Звичайно ж: Все люди, как люди, а я суперзвезда!"

"Ведь та подруга, что упруга, не останется без друга!"

"Опа опа гойдайся попа!"

"Є заради кого))"

"Горіховий настрій"

"Боже, яка ви ідеальна"

"Без праці не витягнеш рибку із ставка))"

"Два горішка у Попелюшки)"

Також трохи пізніше Лобода показала шанувальникам нове фото зі своєї недавньої фотосесії. На знімку витончена Лобода позує в шкіряній білизні. Довершують образ лаконічні прикраси і вузькі окуляри.

"Качаю прЕсссссс, хочу бути красивою! Скоро премія Муз-ТВ", - підписала знімок Світлана.

Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що до цього Лобода вже показувала пару кадрів з цієї фотосесії.

Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Лобода розбурхала відвертим танцем в екстремально коротких шортах. Співачка показала, де і як відточує танцювальні рухи. А також пояснила, як вона репетирує між концертами.

А до цього Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої донечки.