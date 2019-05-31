Світлана Ореховна: Лобода похвалилася пружними сідницями на відео

Лобода активно готується до виходу на сцену музичної премії
Лобода продовжує ділитися з шанувальниками різними моментами з підготовки до своєї чергової музичної премії. Так, скандальна українська співачка відвідає російську премію МУЗ-ТВ, яка відбудеться 7 червня. Тепер Світлана Лобода часто зазначає шанувальникам, що активно готується до цієї події. І хоче блищати на сцені на піку своєї форми.
Так, на своїй instagram-сторінці Лобода поділилася з шанувальниками мотиваційним відео, на якому показала лише невелику частину тренування. Лобода виконує глибокий присід. Така вправа відмінно тренує м'язи ніг, а також особливо добре підтягує сідниці, особливо якщо виконувати її з додатковою вагою (проте під наглядом досвідченого тренера).
На Лободі сіра спортивна форма – коротка футболка, обтягуючі лосини, а також масивні кросівки.
Відео: instagram.com/lobodaofficial
При цьому Лобода "не заморочуюся" з підписом: "Підпиши відео", - закликала вона багатомільйонну армію шанувальників. І останні не змусили себе довго просити:
Також трохи пізніше Лобода показала шанувальникам нове фото зі своєї недавньої фотосесії. На знімку витончена Лобода позує в шкіряній білизні. Довершують образ лаконічні прикраси і вузькі окуляри.
"Качаю прЕсссссс, хочу бути красивою! Скоро премія Муз-ТВ", - підписала знімок Світлана.
Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що до цього Лобода вже показувала пару кадрів з цієї фотосесії.
Спортивна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Лобода розбурхала відвертим танцем в екстремально коротких шортах. Співачка показала, де і як відточує танцювальні рухи. А також пояснила, як вона репетирує між концертами.
А до цього Світлана Лобода вперше показала обличчя молодшої донечки.