Випадково поїхала на море: Лілія Подкопаєва показала фігуру в купальнику

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Щаслива зірка позувала у бікіні на березі океану

Відома українська гімнастка і кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва, яка зворушливо привітала сина з днем народженняя, поділилася з шанувальниками кумедною історією. Як зізналася знаменитість в своєму Instagram, вона зовсім випадково... поїхала на море. 40-річна екс-спортсменка також опублікувала і фото в купальнику.

На знімку абсолютно щаслива Подкопаєва позує на березі океану в білому бікіні і кепці, а також сонцезахисних окулярах. Вона стоїть боком до камери, демонструючи свою струнку фігуру. Швидше за все, кадр був зроблений в Майамі.

"Настрій: випадково вийти з дому ііі поїхала на MORE", - прокоментувала публікацію Лілія.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники відзначили прекрасну форму гімнастки в коментарях, а також оцінили саме яскраве фото.

"Як же от зараз хочеться вийти з дому і опинитися на морі. шкода,що телепорт ще не винайшли";

"Hottnes";

"Колір настрою оушен:)";

"Це Флорида?";

"Виглядаєш приголомшливо. Моя улюблена гімнастка. Золота Ліля!";

"Як приємно";

"Лілечка , ну як тобі йде Майамі", - пишуть фолловери знаменитості.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова запропонувала зустріч в Майамі Лорак і Подкопаєвій.

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