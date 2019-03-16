ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Випадково поїхала на море: Лілія Подкопаєва показала фігуру в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.03.2019 - 09:37
Випадково поїхала на море: Лілія Подкопаєва показала фігуру в купальнику
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Щаслива зірка позувала у бікіні на березі океану

Відома українська гімнастка і кума Ані Лорак Лілія Подкопаєва, яка зворушливо привітала сина з днем народженняя, поділилася з шанувальниками кумедною історією. Як зізналася знаменитість в своєму Instagram, вона зовсім випадково... поїхала на море. 40-річна екс-спортсменка також опублікувала і фото в купальнику.

На знімку абсолютно щаслива Подкопаєва позує на березі океану в білому бікіні і кепці, а також сонцезахисних окулярах. Вона стоїть боком до камери, демонструючи свою струнку фігуру. Швидше за все, кадр був зроблений в Майамі.

"Настрій: випадково вийти з дому ііі поїхала на MORE", - прокоментувала публікацію Лілія.

Випадково поїхала на море: Лілія Подкопаєва показала фігуру в купальнику

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники відзначили прекрасну форму гімнастки в коментарях, а також оцінили саме яскраве фото.

"Як же от зараз хочеться вийти з дому і опинитися на морі. шкода,що телепорт ще не винайшли";

"Hottnes";

"Колір настрою оушен:)";

"Це Флорида?";

"Виглядаєш приголомшливо. Моя улюблена гімнастка. Золота Ліля!";

"Як приємно";

"Лілечка , ну як тобі йде Майамі", - пишуть фолловери знаменитості.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова запропонувала зустріч в Майамі Лорак і Подкопаєвій.

Ми також розповідали про те, що Лілія Подкопаєва розповіла про усиновлення дитини.

Збулася мрія: довгонога Никитюк відвідала єгипетські піраміди Смілива Регіна Тодоренко зважилася на яскраве фото в купальнику через 3 місяці після пологів
Новини України Лилия Подкопаеваотдыхфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся