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Вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера

Lite » Мода 03.04.2019 - 11:11
Вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера
Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: noc-ukr.org)

Образ Подкопаєва доповнила срібними туфлями

Лілія Подкопаєва стала зірковою гостею пройшла в Києві 13-й церемонії "Герої спортивного року" (пройшла в прес-центрі НСК "Олімпійський" 30 березня). При цьому цього року церемонія пройшла дійсно помпезно. На червоній доріжці можна було побачити Віталія Кличка, Олександра Шовковського, Жана Беленюка, Олену Підгрушну та інших відомих українських спортсменів. І все ж погляди ЗМІ були особливо прикуті до Лілії Подкопаєвої. Адже нещодавно стало відомо про другу вагітність відомої гімнастки.

Цікаво, що першою про це повідомила телеведуча Катя Осадча, яка зустріла Подкопаєву з її нареченим під час церемонії нагородження "Людина року 2019".

Під час українського "спортивного Оскара" Подкопаєва також з'явилася на важливому заході під руку з коханим – бізнесмен Ігор Дубинський. Відзначимо, що поки що пара заручена.

На одному з фото також виразно видно кругленький животик Лілії.

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: noc-ukr.org)

Примітний наряд Лілії, який, як і її вагітність, був в епіцентрі уваги журналістів. Так, Олімпійська чемпіонка блищала в розкішному брючному костюмі від бренду VALERY KŌVALSKA, сезон весна-літо 2019. Родзинка індиго-образу – піджак з оригінальним декором у вигляді шлейфу плісе. До речі, плісе – тренд цього сезону.

Свій образ спортсменка доповнила срібними човниками на шпильці. А також чорним клатчем.

Лілія Подкопаєва

Вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубинський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула трендовим весняним образом в пальто і штанях з лампасами.

До речі, до цього Лілія Подкопаєва відпочила на розкішних білосніжних пляжах Майамі, США. Звідки спортсменка показала підтягнуту фігуру в білому бікіні. До речі, фото було зроблено на початку березня. На ньому не видно животик Подкопаєвої, так як гімнастка стоїть спиною до камери.

В Майамі Лілія відпочила не сама, а також зустрілася там зі своєю кумою – Ані Лоркак.

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