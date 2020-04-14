В короткому топі і шортах: падчерка Потапа вразила результатами схуднення

Прийомна дочка Потапа, Наталія Горова – дівчина смілива і не закомплексована. В її Instagram-профілі можна побачити чимало фото в бікіні і білизні. 22-річна дочка продюсера і колишньої дружини репера, Ірини Горової демонструє апетитні форми на камеру. Дівчина якось зізналася, що, починаючи з лютого, почала худнути і ввела деякі обмеження, а також розповіла, що в 12 років важила 58 кг. Тепер же Наталія із задоволенням ділиться прогресом і для наочності публікує знімки.

Так, вона показала кадри в топі і велосипедках. Ліворуч були знімки, зроблені в серпні минулого року, а праворуч – дівчина показала, як вона виглядає зараз.

"02/08/2019 vs 13/04/2020. Начебто схудла. А влітку мені здавалося, що я худа. P. S. Худнути почала 10.02.2020, далі більше", - пообіцяла падчерка репера.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Підписники дівчини похвалили її за старанність, а також зробили чимало компліментів.

Ти завжди гарна

Красуня, розумниця

Не треба тобі худнути, ти і так дуууже красива. Красуня

Яка красуня

Вайс, є результат ! Ти молодець, а ще великий мотиватор для нас

Клас, Ви молодчинка!

Шикарна

Спортивна фігурка

Скрізь краса

Скріншот коментарів

Раніше Наталія опублікувала кілька відео, на яких постала лише в білизні і халаті. Вона показала апетитні форми на камеру і плавно розгойдувала стегнами під музику.

Нагадаємо, що падчерка Потапа взяла участь в модному челленджі з подушкою замість одягу.