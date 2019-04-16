Улюблене фото: падчерка Потапа розбурхала мереу знімком в білизна

Фото: Наталя й Ірина Горова, Андрій Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Дівчина показала свої знакові татуювання і розповіла історію їх появи

Дочка екс-дружини продюсера і репера Потапа Ірини Горвої, його падчерка Наталя, яку він з двох років виховує як рідну, розпалила мережу знімком в білизні. Дівчина опублікувала в Instagram провокаційне фото у ліфчику з прозорими вставками і похвалилася своїми татуюваннями.

Вона частково показала свої малюнки на тілі і запропонувала поставити їй запитання про них, на які з задоволенням відповідала в коментарях.

"Моє улюблене фото. Хочу залишити тут. Є якісь запитання про тату? Задавай", - написала вона на своїй сторінці в фотоблозі.

Фото: Наталія Горова (instagram.com/natashka.gorovaya)

Звичайно ж, підписники 20-річної Наталії скористалися таким шансом і розпитали її про сенс тату, а також поцікавилися про табу дівчини.

Прийомна дочка Потапа розповіла, що на даний момент на її тілі красується 29 малюнків, а перше татуювання вона зробила в 16 років, причому це були дати народження її тата й мами.

На питання про найбільш значущий малюнок дівчина відповіла: "Всі вони дуже важливі для мене. Кожна з них - частинка мене. Вони були набиті у значущі моменти для мене. Деякі з них я присвятила важливим для мене людям... Це моя історія. Всі улюблені. Але на даний момент саме - You. Багато сенсу і душевності вклала в це тату".

Фото: Наталя й Ірина Горова, Потап і Андрій Потапенко (instagram.com/natashka.gorovaya)

Щодо табу, Наталя заявила, що ніколи не наб'є малюнок на спині, обличчі, сідницях і стегнах. Також вона зазначила, що боялася робити першу наколку, але емоції, які відчула у процесі, повністю нейтралізували всі страхи і сумніви.

Раніше дочка Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова похвалилася відпочинком на сонячній Ямайці, куди відправилася з мамою і молодшим братом Андрієм, сином продюсера. Дівчина зазначила, що любить подорожувати з мамою, адже вони спілкуються, як подруги.

До речі, син Потапа та Ірини Горової часто проводить час із зірковим татом, причому вони завжди вибирають активні і навіть екстремальні заняття. Так, Андрій встиг покататися на картингах під чуйним керівництвом репера, а також відчув себе справжнім космонавтом.

Крім того, Потап прищепив хлопчикові любов до баскетболу. Сам він просто обожнює цю гру і не упускає можливості закинути м'яч в кільце. Репер похвалився своїм останнім спортивним досягненням – перемогою у баскетбольному турнірі разом з командою.