Різні техніки поцілунку: Дантес розбурхав мережу пристрасним фото з Дорофєєвою

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес показали фанам, як можна цілуватися

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес провели фантастичний романтичну відпустку удвох, не забуваючи при цьому про армію своїх шанувальників, з якими ділилися яскравими фото з подорожі по екзотичних країнах та Європі. Вокалістка групи "Время и стекло" і артист вже повернулися до України, але продовжують тішити фанів чуттєвими знімками з відпочинку.

Співак опублікував в Instagram ніжний кадр із поцілунком та продемонстрував багатство технік.

"Кусь! Коли у вас різні техніки поцілунку", - підписав він знімок, на якому зіркове подружжя на природі на фоні монастиря злилися в гарячому поцілунку.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Підписники Дантеса захоплюються фото і купають пару у щирих компліментах, називаючи наймилішими і бажаючи щастя подружжю. Деякі фани навіть зізнаються артистам любові в коментах.

Зуб відкусить;

Ах! Я люблю цю парочку!

Дантес, я знаю що ти це не прочитаєш але все ж. Я дуже хочю сказати те, що я до безумства люблю Надю і тебе. І ви просто найкраща в світі пара. Я бажаю вам всього хорошого і що б ви жили в щасті, і гроші - це не запорука щасливої та міцної родини. Ви найкращі в світі. Люблю вас!

Найкращі! Щастя і здоров'я;

Милі;

Милуни!

Які ви заї!

Фото: скрін коментарів instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, що у відпустці Надя Дорофєєва не скупилася на фото в купальнику на пляжі і залишила в своєму Instagram багато "гарячих" знімків.

Також ми писали про те, що Дорофєєва продемонструвала свою нову стрижку і фарбування в більш глибокий і насичений колір, ніж ми звикли бачити на неї останнім часом. Чмало фанів в мережі відзначили, що імідж знаменитості тепер підозріло нагадує зовнішній вигляд Біллі Айлиш.