Різні техніки поцілунку: Дантес розбурхав мережу пристрасним фото з Дорофєєвою

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес показали фанам, як можна цілуватися
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес провели фантастичний романтичну відпустку удвох, не забуваючи при цьому про армію своїх шанувальників, з якими ділилися яскравими фото з подорожі по екзотичних країнах та Європі. Вокалістка групи "Время и стекло" і артист вже повернулися до України, але продовжують тішити фанів чуттєвими знімками з відпочинку.
Співак опублікував в Instagram ніжний кадр із поцілунком та продемонстрував багатство технік.
"Кусь! Коли у вас різні техніки поцілунку", - підписав він знімок, на якому зіркове подружжя на природі на фоні монастиря злилися в гарячому поцілунку.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Підписники Дантеса захоплюються фото і купають пару у щирих компліментах, називаючи наймилішими і бажаючи щастя подружжю. Деякі фани навіть зізнаються артистам любові в коментах.
Фото: скрін коментарів instagram.com/vladimirdantes
Нагадаємо, що у відпустці Надя Дорофєєва не скупилася на фото в купальнику на пляжі і залишила в своєму Instagram багато "гарячих" знімків.
Також ми писали про те, що Дорофєєва продемонструвала свою нову стрижку і фарбування в більш глибокий і насичений колір, ніж ми звикли бачити на неї останнім часом. Чмало фанів в мережі відзначили, що імідж знаменитості тепер підозріло нагадує зовнішній вигляд Біллі Айлиш.