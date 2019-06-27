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З короною і в сукні-металік: Оля Полякова вразила зухвалим образом на Х-факторі


Співачка увійшла до складу членів журі популярного проекту

Відома українська співачка Оля Полякова не дає нудьгувати своїм шанувальникам - то вона оголосила, що йде в політику, а тепер зробила ще одне зізнання. Виявилося, що артистка стала одним з членів журі популярного вокального шоу Х-фактор, який в цьому сезоні випустить ювілейний, 10-й сезон. Компанію їй складуть Андрій Данилко, Настя Каменських і всесвітньо відомий італійський співак Алессандро Сафіна.

На своїй сторінці в Instagram Оля похвалилася ефектним і зухвалим образом, в якому прийшла на зйомки проекту, які вже в розпалі. "Королева ночі" приміряла фірмову корону - на цей раз золотисту, прикрашену фігурками птахів і довгими спицями.

Фото: Оля Полякова стала суддею Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Також вона покрасувалася в облягаючому одязі кольору сріблястий металік. Так як фото зроблені до пояса, неможливо точно сказати, сукня це або блузка. Пікантною особливістю наряду є асиметричний виріз в районі декольте, який оголює одне плече зірки.

"Не могла визначитися з фото, може ви допоможете? 1?2?3?4? І взагалі як образ? Для #xfactor", - поділилася Полякова.

 

Фото: Оля Полякова стала суддею Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Знімки викликали бурхливу реакцію у фоловерів співачки, які поспішили залишити свої відгуки.

  • Голодні ігри
  • Це кокошник Королеви ночі, правильно?
  • Ви чудові! Очей не відірвати від цієї дивовижної краси!
  • Всі гарні фото. Образ вогонь, шкода повністю не видно
  • Голки в голові?
  • Точно! Це ж з кліпу Ісус -Ленінград
  • Х-фактор)Всі фото класні
  • Мені нра голуби, масаж голови і Оля
  • Перше фото супер)) і це ви напевно на зйомках х фактора))
  • Ві на кожному фото красуня
  • А фото всееееее красиві. У вас нету не красивих фото ВИ БОГИНЯ
  • Ви красива, вам підходять будь-ваш наряд
 

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової в коротких шортах і на підборах показала майстерність дефіле. 14-річна Маша зараз відпочиває і одночасно навчається в модельному таборі в грецькому місті Патри.

Зазначимо, раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.

До речі, Оля Полякова захопилася новим образом Каті Осадчої у Венеції.

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