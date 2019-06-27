С короной и в платье-металлик: Оля Полякова поразила дерзким образом на Х-факторе

Известная украинская певица Оля Полякова не дает скучать своим поклонникам - то она объявила, что идет в политику, а теперь сделала еще одно признание. Оказалось, что артистка стала одним из членов жюри популярного вокального шоу Х-фактор на телеканале "СТБ", которое в этом сезоне выпустит юбилейный, 10-й сезон. Компанию ей составят Андрей Данилко, Настя Каменских и всемирно известный итальянский певец Алессандро Сафина.

На своей странице в Instagram Оля похвасталась эффектным и дерзким образом, в котором пришла на съемки проекта, которые уже в разгаре. "Королева ночи" примерила фирменную корону - на этот раз золотистую, украшенную фигурками птиц и длинными спицами.

Фото: Оля Полякова стала судьей Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Также она покрасовалась в облегающем наряде цвета серебристый металлик. Так как фото сделаны до пояса, невозможно точно сказать, платье ли это или блузка. Пикантной особенностью наряда является ассиметричный вырез в районе декольте, оголяющий одно плечо звезды.

"Не могла определиться с фото, может вы поможете? 1?2?3?4? И вообще как образ? Для #xfactor", - поделилась Полякова.

Фото: Оля Полякова стала судьей Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Снимки вызвали бурную реакцию у фолловеров певицы, которые поспешили оставить свои отзывы.

Голодные игры

Это кокошник Королевы ночи, правильно?

Вы восхитительны! Глаз не оторвать от этой изумительной красоты!

Все фото хороши. Образ огонь, жаль полностью не видно

Иголки в голове?

Точно! Это же с клипа Иисус -Ленинград

Х-фактор)Всі фото класні

Мне нра голуби, массаж головы и Оля

Первое фото супер)) и это вы наверное на съемках х фактора))

Ви на кожному фото красуня

А фото всееееее красивые. У вас нету не красивых фото ВЫ БОГИНЯ

Вы красивая, вам подходит любой ваш наряд

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле. 14-летняя Маша сейчас отдыхает и одновременно учится в модельном лагере в греческом городе Патры.

Отметим, ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети.

К слову, Оля Полякова восхитилась новым образом Кати Осадчей в Венеции.