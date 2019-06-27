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С короной и в платье-металлик: Оля Полякова поразила дерзким образом на Х-факторе


Певица вошла в состав членов жюри популярного проекта

Известная украинская певица Оля Полякова не дает скучать своим поклонникам - то она объявила, что идет в политику, а теперь сделала еще одно признание. Оказалось, что артистка стала одним из членов жюри популярного вокального шоу Х-фактор на телеканале "СТБ", которое в этом сезоне выпустит юбилейный, 10-й сезон. Компанию ей составят Андрей Данилко, Настя Каменских и всемирно известный итальянский певец Алессандро Сафина.

На своей странице в Instagram Оля похвасталась эффектным и дерзким образом, в котором пришла на съемки проекта, которые уже в разгаре. "Королева ночи" примерила фирменную корону - на этот раз золотистую, украшенную фигурками птиц и длинными спицами.

Фото: Оля Полякова стала судьей Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Также она покрасовалась в облегающем наряде цвета серебристый металлик. Так как фото сделаны до пояса, невозможно точно сказать, платье ли это или блузка. Пикантной особенностью наряда является ассиметричный вырез в районе декольте, оголяющий одно плечо звезды.

"Не могла определиться с фото, может вы поможете? 1?2?3?4? И вообще как образ? Для #xfactor", - поделилась Полякова.

 

Фото: Оля Полякова стала судьей Х-фактора 10 (instagram.com/polyakovamusic)

Снимки вызвали бурную реакцию у фолловеров певицы, которые поспешили оставить свои отзывы.

  • Голодные игры
  • Это кокошник Королевы ночи, правильно?
  • Вы восхитительны! Глаз не оторвать от этой изумительной красоты!
  • Все фото хороши. Образ огонь, жаль полностью не видно
  • Иголки в голове?
  • Точно! Это же с клипа Иисус -Ленинград
  • Х-фактор)Всі фото класні
  • Мне нра голуби, массаж головы и Оля
  • Первое фото супер)) и это вы наверное на съемках х фактора))
  • Ви на кожному фото красуня 
  • А фото всееееее красивые. У вас нету не красивых фото ВЫ БОГИНЯ
  • Вы красивая, вам подходит любой ваш наряд
 

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле. 14-летняя Маша сейчас отдыхает и одновременно учится в модельном лагере в греческом городе Патры. 

Отметим, ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети

К слову, Оля Полякова восхитилась новым образом Кати Осадчей в Венеции.

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