"Королевська звичка": Оля Полякова відверто пояснила, чому спить без чоловіка

Оля Полякова звикла викладатися на сцені на всі сто – вона радує шанувальників енергійністю і позитивному. Наприклад, на минулих вихідних вона виступила у Львові, куди приїхала з чоловіком Вадимом Поляковим і старшою донькою Машею – дівчинку вразив історичний центр міста. Після щільного концертного графіка зірка із задоволенням релаксує у своєму заміському будинку і, звичайно, відсипається і відпочиває. Так, Каті Осадчій у програмі "Світське життя" "королева ночі" зізналася, що може повноцінно виспатись лише в окремій від чоловіка спальні.

Виявляється, у "суперблондинки" дуже чуйний сон, який може потривожити будь-який сторонній звук, а її чоловік Вадим іноді хропе.

"Я дуже погано сплю і погано засинаю, прокидаюся від найменшого шереху. А він може і захропіти", - поскаржилася Оля.

Фото: Катя Осадча та Оля Полякова (instagram.com/svitsketv)

Співачка вважає, що необхідність спати в одній спальні у подружжя виникла через гостре квартирне питання, а практика відпочивати окремо була нормальним явищем, наприклад, для королівських сімей.

"Я вважаю, що це тільки коли було квартирне питання, тому люди придумали спати в одному ліжку. А до цього, коли у людей були нормальні будинки, то завжди була жіноча спальня королеви, а у короля була чоловіча спальня. У них були таємні ходи, і вони там ходили один до одного, радували і розходилися нормально спати. Це нормальна королевська звичка", - пояснила Оля.

Відео: YouTube/Світське життя

До речі, в цьому році літню відпустку вона провела вдома – займалася спортом на свіжому повітрі і часто в компанії дочок, а також із задоволенням готувала.

Раніше дочка Олі Полякової, Маша Полякова захопила стильним осіннім луком.