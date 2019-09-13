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Оля Полякова здивувала величезним татуюванням у вигляді вогняного дракона на спині (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.09.2019 - 14:53
Оля Полякова здивувала величезним татуюванням у вигляді вогняного дракона на спині (відео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова з радістю показує "новинку" шанувальникам

Оля Полякова показала шанувальникам несподівану "зміну іміджу" або ж "аксесуар". Виконавиця в буквальному сенсі вразила багатотисячну армію шанувальників величезним перманентним тату! Таким сміливим рішенням Полякова дивувала гостей відбулася 12 вересня церемонії Міс Україна-2019. Нагадаємо, що переможницею стала 24-річна красуня Маргарита Паша.

Полякова ж показала кілька фото татуювання. На спині співачки бачимо величезне зображення червоного дракона, з пащі якого виходить полум'я. При цьому Полякова також показала одне фото, на якому дракон ще в процесі створення.

Розглянути малюнок можна на вельми пікантному фото з оголеною спиною виконавиці.

Оля Полякова здивувала величезним татуюванням у вигляді вогняного дракона на спині (відео)

Оля Полякова здивувала величезним татуюванням у вигляді вогняного дракона на спині (відео)

Оля Полякова з незвичайним тату (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Більш того, трохи пізніше в мережі з'явилося відео, на якому Полякова танцює на святкуванні дня народження Каті Осадчої - 12 липня телеведуча відзначила своє 36-річчя.

Полякова в чорній сукні з відкритою спино демонструє гостям свята свою яскраву "обновку". Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Горбунов влаштував зворушливий сюрприз для Осадчої в її день народження! Телеведучий підготував для своєї коханої дуже зворушливий подарунок. Він попросив найближчих друзів залишити короткі побажання іменинниці. У відео з'являються Потап і Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олена Кравець та інші.

Також до цього Оля Полякова розповіла, хто в сім'ї годувальник. Примітно, що кілька днів тому співачка і її чоловік Вадим відсвяткували 15-річчя відносин у шлюбі!

І знову у ванній: Каменських пояснила, чому рідко показує пікантні фото "Не можу повірити": Полякова захопила рідкісним фото з чоловіком на святкуванні 15-річчя весілля
Новини України певецОля Полякова
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