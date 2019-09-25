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"Ах, хороша": дочка Олі Полякової захопила стильним осіннім образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.09.2019 - 09:42
"Ах, хороша": дочка Олі Полякової захопила стильним осіннім образом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина відвідала концерт своєї мами у Львові

У минулі вихідні Оля Полякова дала грандіозний концерт у Львові. Підтримати її 21 вересня вирушили і члени її сім'ї - старша дочка Маша і коханий чоловік Вадим. 14-річна дівчинка із задоволенням ділилась в мережі милими сімейними моментами в атмосферному місті. А тепер вона вирішила показати наряд, в якому веселилася на маминому шоу.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала фото в стильному осінньому образі - вона приміряла бежеву толстовку, а поверх неї коричневу шкіряну куртку і капелюх в тон.

"Це фото було зроблено перед грандіозним концертом моєї мами, який був неймовірно крутим, а на якомусь концерті ви були в останній раз?" - прокоментувала кадр донька співачки.

&quot;Ах, хороша&quot;: дочка Олі Полякової захопила стильним осіннім образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники юної моделі і блогера захоплюються її красою, також багато людей відзначають, що останній раз були на концерті її зіркової мами.

  • Маша красуня
  • На концерті твоєї мами. Вона нереально крута
  • У Львові на королева ночі, це було круто!!!!!
  • Як раз на концерті твоєї мами....
  • яка милаяяяяя
  • Ах як хороша
  • Красииииваяяяяя!!!!
  • Гарнюня
  • Няшка
  • На концерті твоїй мамі, і мені очееееннньь сподобалося
  • Красуня!
  • Неймовірна
  • Красива мила дівчинка
  • Маш, фото бомбическое! Давай ще крутих фоток

&quot;Ах, хороша&quot;: дочка Олі Полякової захопила стильним осіннім образом

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, струнка дочка Олі Полякової в купальнику захопила фігурою і скучила за літом.

Раніше Оля Полякова показала фото з Львова, на якому позує на даху Ратуші і насолоджується видом на місто з висоти.

Вся в маму! Струнка дочка Олі Полякової в купальнику захопила фігурою "Схожий на Париж": дочка Олі Полякової показала сімейний вікенд у Львові
Новини України Оля ПоляковаобразМаша Полякова
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