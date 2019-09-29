"Королевская привычка": Оля Полякова откровенно пояснила, почему спит без мужа

Оля Полякова привыкла выкладываться на сцене на все сто – она радует поклонников энергичностью и позитивном. Например, на минувших выходных она выступила во Львове, куда приехала с мужем Вадимом Поляковым и старшей дочкой Машей – девочку впечатлил исторический центр города. После плотного концертного графика звезда с удовольствием релаксирует в своем загородном доме и, конечно, отсыпается и отдыхает. Так, Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" "королева ночи" призналась, что может полноценно выспсаться лишь в отдельной от мужа спальне.

Оказывается, у "суперблондинки" очень чуткий сон, который может потревожить любой посторонний звук, а ее супруг Вадим иногда хропит ночью.

"Я очень плохо сплю, плохо засыпаю, просыпаюсь от маленького шороха. А он может и захропеть", - посетовала Оля.

Фото: Катя Осадчая и Оля Полякова (instagram.com/svitsketv)

Певица считает, что необходимость спать в одной постели у супругов возникла из-за острого квартирного вопроса, а практика отдыхать отдельно была нормальным явлением, например, для королевских семей.

"Я считаю, что это только когда был квартирный вопрос, поэтому люди придумали спать в одной постели. А до этого, когда у людей были нормальные дома, то всегда была женская спальня королевы, а у короля была мужская спальня. У них были тайные ходы, и они там ходили друг к другу, радовали и расходились нормально спать. Это нормальная королевская привычка", - пояснила Оля.

Видео: YouTube/Світське життя

Кстати, в этом году летний отпуск она провела дома – занималась спортом на свежем воздухе и часто в компании дочек, а также с удовольствием готовила.

Ранее дочь Оли Поляковой, Маша Полякова восхитила стильным осенним луком.