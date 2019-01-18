"Королева джунглів": дружина Тищенко влаштувала гарячу фотосесію в купальниках

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Дівчина схудла після народження сина і з задоволенням демонструє струнку фігуру

23-річна Алла Барановська, дружина відомого українського ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка, яка розповіла про труднощі схуднення після пологів, повернула собі колишню форму і тепер із задоволенням демонструє шанувальникам струнку й підтягнуту фігуру. Зараз вона разом з чоловіком та друзями перебуває на відпочинку на острові Пхукет в Таїланді. Молода мама взяла з собою безліч красивих купальників і влаштувала яскраву фотосесію, поділившись результатом в Instagram.

"Ох і залізли ми в пальмовий гай. Всіх цілую! Рада ділитися з вами історіями та досвідом! І класними купальниками. Все в наших руках! І целюліт можна перемогти", - зазначила Алла під фото в злитному купальнику з анімалістичним принтом на тлі пальм.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Вона також поділилася знімками в леопардовому бікіні і з солом'яним капелюхом, а крім того, позувала у ще одному купальнику біля басейну з чашкою кави в руках.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Як раніше розповіла Барановська, вона схудла на 10 кілограмів після народження сина Давида, тому нарешті задоволена своєю формою.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Шанувальники гідно оцінили її роботу над собою і засипали дружину Тищенко захопленими компліментами в коментарях.

"Нереальна", "Клас, ви красуня. Обожнюю ваші фото", "Острівна амазонка", "Ти як ніби злилася з природою ) дуже круто", "Шикарно", "Неймовірно красива", "Тигриця", "Аллочка ви просто красуня і натхненник) розкажіть більш детально про боротьбу з целюлітом?", "Богиня", "Королева джунглів", "Приємно дивитися на нормальне жіноче тіло. Без кісток, величезних м'язів, татуювань. Жіночно і красиво", "Красива у Тищенко дружина", - пишуть фоловерів.

Нагадаємо, раніше Алла Барановська,поділилася з шанувальниками барвистими фото сімейного відпочинку в Таїланді. Зіркова пара разом з маленьким сином Давидом зняла віллу біля океану і насолоджується розкішною природою і погодою райського містечка.

Ми також повідомляли, що фотосесія дружини Миколи Тищенка в "голій сукні" викликала шквал критики користувачів соцмережі. В сміливому вбранні вона з'явилася на святкуванні Нового Року.