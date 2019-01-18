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"Королева джунглей": жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2019 - 10:58
"Королева джунглей": жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках
Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Девушка похудела после рождения сына и с удовольствием демонстрирует стройную фигуру

23-летняя Алла Барановская, супруга известного украинского ресторатора и телеведущего Николая Тищенко, которая рассказала о трудностях похудения после родов, вернула себе былую форму и теперь с удовольствием демонстрирует поклонникам стройную и подтянутую фигуру. Сейчас она вместе с мужем и друзьями находится на отдыхе на острове Пхукет в Таиланде. Молодая мама взяла с собой множество красивых купальников и устроила яркую фотосессию, поделившись результатом в Instagram.

"Ох и забрались мы в пальмовую рощу. Всех целую! Рада делиться с вами историями и опытом! И классными купальниками. Все в наших руках! И целлюлит можно победить", - отметила Алла под фото в слитном купальнике с анималистичным принтом на фоне пальм.

&quot;Королева джунглей&quot;: жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она также поделилась снимками в леопардовом бикини и с соломенной шляпой, а кроме того, позировала в еще одном купальнике у бассейна с чашкой кофе в руках.

&quot;Королева джунглей&quot;: жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Как ранее рассказала Барановская, она похудела на 10 килограммов после рождения сына Давида, поэтому наконец-то довольна своей формой.

&quot;Королева джунглей&quot;: жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Поклонники по достоинству оценили ее работу над собой и засыпали супругу Тищенко восхищенными комплиментами в комментариях.

"Нереальная", "Класс, вы красотка. Обожаю ваши фото", "Островная амазонка", "Ты как будто слилась с природой ) очень круто", "Шикарно", "Невероятно красивая", "Тигрица", "Аллочка вы просто красотка и вдохновитель) расскажите более подробно о борьбе с целлюлитом?", "Богиня", "Королева джунглей", "Приятно смотреть на нормальное женское тело. Без костей, огромных мышц, татуировок. Женственно и красиво", "Красивая у Тищенко жена", - пишут фолловеры.

&quot;Королева джунглей&quot;: жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках

&quot;Королева джунглей&quot;: жена Тищенко устроила горячую фотосессию в купальниках

Напомним, ранее  Алла Барановская,поделилась с поклонниками красочными фото с семейного отдыха в Таиланде. Звездная пара вместе с маленьким сыном Давидом сняла виллу у океана и наслаждается роскошной природой и погодой райского местечка. 

Мы также сообщали, что что фотосессия жены Николая Тищенко в "голом платье" вызвала шквал критики пользователей соцсети. В смелом наряде она появилась на праздновании Нового Года.

 

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Новости Украины отдыхНиколай ТищенкофигураАлла Барановская
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