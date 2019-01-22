"Королева": Астаф'єва в екстремальному латексному міні показала спекотні танці

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка разом зі своїм шоу-балетом показала розкуті руху під новий хіт

Відома співачка та акторка Даша Астаф'єва вміє здивувати і захопити шанувальників чуттєвими еротичними образами, які їй з легкістю вдається втілювати на сцені. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і відео своїх виступів в одному з нічних кубів столиці.

На знімках дівчина зображена в екстравагантному облягаючому комбінезоні, прикрашеному в східному стилі і оригінальному головному уборі. Шоу-балет артистки також не відставав від неї, епатуючи гостей заходу пікантними сценічними костюмами.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також зірка показала фрагмент свого виступу з новим хітом "Аста Ла Віста". Зухвале відверте вбрання Даші, що складається з латексної сукні міні екстремальної довжини, підкорило її шанувальників. Дівчина розкуто рухалася на сцені перед публікою, що зібралася у залі.

Підписники гідно оцінили виступ і концертні вбрання співачки, а також не упустили можливості залишити компліменти на її адресу.

"Обожнюю", "Струнка", "Даша! Ви моя богиня, нічого не можу з собою вдіяти", "Просто сексі", "Супер", "Королева, і це точно", "Дуже", - ділилися своїми враженнями коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва спокусила шанувальників пікантними знімками без білизни. На чорно-білих атмосферних кадрах крізь тонку тканину сукні чітко видно обриси оголених грудей зірки.

Раніше під час відпочинку на Балі Даша Астаф'єва влаштувала еротичну фотосесію, під час якої позувала в крислатому капелюсі повністю оголеною, продемонструвавши ідеальні вигини стрункої фігури.

До речі, напередодні новорічних свят Астаф'єва презентувала чуттєвий і романтичний кліп на пісню "Нежная зима", зйомки якого проходили на паризьких вулицях.

Відео: РБК-Україна