"Королева": Астафьева в экстремальном латексном мини показала жаркие танцы

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица вместе со своим шоу-балетом показала раскованные движения под новый хит

Известная певица и актриса Даша Астафьева умеет удивить и восхитить поклонников чувственными эротичными образами, которые ей с легкостью удается воплощаать на сцене. На своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео своих выступлений в одном из престижных ночных кубов столицы.

На снимках девушка запечатлена в экстравагантном облегающем комбинезоне, украшенном в восточном стиле и оригинальном головном уборе. Шоу-балет артистки также не отставал от нее, эпатируя гостей мероприятия пикантными сценическими костюмами.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда показала фрагмент своего выступления с новым хитом "Аста Ла Виста". Дерзкий откровенный наряд Даши, состоящий из латексного платья мини экстремальной длинны, покорил ее поклонников. Девушка раскованно и раскрепощенного двигалась на сцене пред собравшейся публикой.

Подписчики по достоинству оценили выступление и концертные наряды певицы, а также не упустили возможности оставить комплименты в ее адрес.

"Обожаю", "Стройняшка", "Даша! Вы моя богиня, ничего не могу с собой поделать", "Просто секси", "Супер", "Королева, и это точно", "Очень", - делились своими впечатлениями комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что Даша Астафьева подразнила поклонников пикантными снимками без белья. На черно-белых атмосферных кадрах сквозь тонкую ткань платья четко видны очертания обнаженной груди звезды.

Ранее во время отдыха на Бали Даша Астафьева устроила эротическую фотосессию, во время которой позировала в широкополой шляпе полностью обнаженной, продемонстрировав идеальные изгибы стройной фигуры.

К слову, в преддверии новогодних праздников Астафьева презентовала чувственный и романтичный клип на песню "Нежная зима", съемки которого проходили на парижских улочках.

Видео: РБК-Украина